Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili şok çıkış! Bunu Anadolu çocuğu yer mi? Neresinden baksanız skandal

6'lı Masa'nın mutabakat metninde ıvır zıvır maddelerle üzeri örtülen kimi vaatlerin seçmene değil, Batı'ya yönelik olduğunu belirten Melih Altınok, "Çözüm bekleyen sorunlar için sıralanacak onca icraat varken seçmene 'Akkuyu Nükleer Santrali'ni durduracağız' demenin izahı nedir mesela?" diye sordu.

"Hayat memat meselesi bir seçime aylar kala muhalefetin bu gündemi önümüze koyması neresinden baksanız skandal" ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"6'lı Masa'nın mutabakat metninde ıvır zıvır maddelerle üzeri örtülen kimi vaatlerin seçmene yönelik olmadığı ortada.

Muhatapları, CHP Hatay Belediye Başkanı'nın "Masanın adayının kim olacağını onlar söyleyecek" diyerek itiraf ettiği uluslararası karar verme mekanizmaları...

Türkiye'deki seçimlere müdahale edip Erdoğan karşıtı muhalefeti destekleyeceklerini açıkça ilan eden Biden yönetimi...

Ya da Ali Babacan'ın "Varsa bir aferininiz alırım" dediği Davos'un sahipleri...

Çok mu iddialı buldunuz?

Siz söyleyin o halde, çözüm bekleyen sorunlar için sıralanacak onca icraat varken seçmene "Akkuyu Nükleer Santrali'ni durduracağız" demenin izahı nedir mesela?

Hadi bugüne kadar bizim gibi "gelişmekte olan" ülkelerin, dünyayı yöneten süper devletlere hak sayılan nükleer avantajından seve seve feragat etmesini sağladılar...

Ama artık enerji çeşitliliğinin, ülkelerin ekonomisi ve bağımsızlığı için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak anladığımız böyle bir dönemde çevrecilik ayağına yapılan yıkım vaatlerini yer mi Anadolu çocuğu?

Ayrıca bu neyin telaşı arkadaş?

CHP'li Aytuğ Atıcı'ya ekranlarda "O nükleeri yapan aşağılık insanlar... siyasilerden bahsediyorum. O nükleer santrali yapan, yaptıran siyasilerden bahsediyorum" diye ağzını bozduran projenin Rusya ile yapılması mı?

Evet, hayat memat meselesi bir seçime aylar kala muhalefetin bu gündemi önümüze koyması neresinden baksanız skandal.

Peki, Okyanus ötesi ve Avrupa'daki güç odaklarının dümen suyunda bir Türkiye'de işlerin daha iyi olacağını iddia etmek "ayıp" mı?

Değil.

Mandacılık her dönem kendine taraftar bulmuş bir tercih.

Burada sorun mandacıların dindar, milliyetçi, yurtsever pozlarıyla kısmi teslimiyet planlarını gizlemeleri. Sovyetler'le ortak sanayi yatırımları yapmaya hazırlanan Menderes'i deviren darbecilerin siyasi mirasçılarının hiç gocunmadan "Yeter söz milletindir" sloganını kullanmaları gibi."