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Akkuyu Nükleer AŞ'den Ramazan Bayramı kutlaması

Genel Müdür Anastasia Zoteeva: - "Şirket olarak bayramların sevincini, eskisi gibi meslektaşlarımız, ortaklarımız ve Mersin sakinleriyle yeniden paylaşmak için kısıtlayıcı önlemlerin sona ermesini dört gözle bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:52:04 -
Akkuyu Nükleer AŞ'den Ramazan Bayramı kutlaması

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ tarafından, Mersin'deki vatandaşların Ramazan Bayramı kutlanarak, gıda kolisi dağıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşa edildiği Gülnar ilçesindeki vatandaşlara gıda paketleri ulaştırıldı.

Bayrak tebrik kartının da yer aldığı paketler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerin kapısına bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şunları kaydetti:

"Bereketli Ramazan Bayramı’nın aydınlık zamanları geliyor. Bu bayramda herkesin barış, uyum ve ahenk içinde olmasını diliyorum. Şirket olarak bayramların sevincini, eskisi gibi meslektaşlarımız, ortaklarımız ve Mersin sakinleriyle yeniden paylaşmak için kısıtlayıcı önlemlerin sona ermesini dört gözle bekliyoruz."

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