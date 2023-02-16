Akkuyu Nükleer AŞ, Rus basınının Siemens iddialarını yalanladı!

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, “Türkiye'deki nükleer santral bir bloğa çarptı: Rosatom projesinde Siemens Energy ekipmanı eksik kalabilir” başlıklı haber yayımladı.



Haberde, "Alman tarafı, bu tür elektrikli ekipman belirli bir tesis için üretilse de, cihazın Rusya'ya ithal edilebileceği korkusu nedeniyle ekipmanın teslim noktası hakkında şüpheler duyuluyor” denildi.

İddiaların ardından Akkuyu Nükleer AŞ'den açıklama geldi.

Açıklamada, "Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini inşa etme projesini yürüten AKKUYU NÜKLEER A.Ş, bugüne kadar ekipman teslimatlarının askıya alındığına dair herhangi bir resmi bildirim almamıştır. Siemens, Akkuyu NGS için Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi (GYŞT) ekipmanı üretimini tamamlamak üzeredir. 2022 yılının sonunda, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. uzmanları Almanya'daki üretim tesisinde kabul prosedürüne katılmışlardır. Ortağımız Siemens, şu an itibari ile ekipman tedarikine ilişkin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Akkuyu NGS'nin inşaatında kullanılacak malzeme ve ekipman tedariki de dahil olmak üzere projedeki tüm çalışmalar planlanan takvime uygun olarak yürütülmektedir" denildi.