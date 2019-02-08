0553 313 94 23

Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç tankı tabanı üretildi

08 Şubat 2019 Cuma 12:54
Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç tankı tabanı üretildi

ANKARA (AA) - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktör basınç tankı tabanının üretildiği bildirildi.

Akkuyu NGS'yi inşa eden Rosatom tarafından yapılan açıklamada, söz konusu işlemin iki aşamada gerçekleştirildiği ve tabanın 12 bin tonluk bir baskı gücüyle preslendiği belirtildi.

Basınç tankı tabanının Rosatom’un makine yapımı bölümü Atomenergomash’ın bünyesindeki AEM Teknoloji AŞ’nin Rusya’nın Volgodonsk şehrindeki şubesi Atommash şirketi tarafından üretildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretim için ilk önce boru şeklinde bir dövme çelik kesilerek, fırında ısıtıldı. Ardından bir metal levha elde etmek için preslenerek açıldı. Bir sonraki aşamada ise taban şekillendirildi ve 64 ton ağırlığında, 5 bin 850 milimetre çapında ve 300 milimetre kalınlığında olan ham ocakta, maksimum bin 40 derecelik sıcaklıkta iki aşamalı ısıtma uygulandı. Isıtma ve soğutma 600-900 derece sıcaklık aralığında değişiyor ve bu işlemler 6 gün sürüyor. Yüzey soğuduktan sonra, alt bölüm gerekli inceleme işlemlerinden geçiyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atommash Direktörü Rovshan Abbasov da bir reaktör basınçlı kap üretim döngüsünün iki yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Müşterilerimizle aktif bir iş birliği içindeyiz. Yabancı müşteri için ekipman üretirken, NGS ekipmanlarına yönelik sadece Rus norm ve kurallarına değil, aynı zamanda ürünlerimizi tedarik ettiğimiz ülkenin ulusal standartlarına da uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Tesisin geçen yıl ekimde "Hint Nükleer Santrali" için buhar jeneratörü seti üreterek gerekli deneyimi kazandığını kaydeden Abbasov, şu an için işletmenin ihracata yönelik siparişlere ağırlık verdiğini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:54
  1. Akkuyu NGS
  2. basınç tankı tabanı
  3. reaktör
  4. ROSATOM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın damadı "Yüzyılın Anlaşması" için Körfez turuna çıkacak
    1. Trump'ın damadı "Yüzyılın Anlaşması"..
    2. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    3. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki..
    4. "Her 2 ölümlü iş kazasından birinin..
    5. THY'den yeni uçak içi emniyet filmi
    6. Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç..
    7. Türk ve Suriyeli kadınlar "hoşgörü"de..
    8. FETÖ'nün talimatıyla tahliye veren..
    9. CHP'den OHAL Komisyonu açıklaması
    10. Bakan Soylu açıkladı: Bir kişi..
    11. Altun, ses getiren proje için gelen..
    12. Uçan İHA'nın üstünden atlayan Türk..
    13. Marmarabirlik'ten üreticiye akıllı..
    14. Altın fiyatları
    15. Sur Yapı Marka AVM'den Sevgililer Günü..
    16. Araba alacaklar dikkat! Binlerce..
    17. Hamaney'den hükümete "Avrupa'ya..
    18. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    19. Futbolla başladığı sporda judoda..
    20. MHP siyasette yarım asrı devirdi
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları