Akkuyu NGS’nin ilk fazı 2023’te hizmette

Bakan Dönmez, santrale yaptığı ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile inşaat çalışmalarını inceledi.

Dönmez, Türkiye’nin 50 yıllık hayalinin gerçekleştirilmesi için 2018’de Akkuyu NGS’nin temelinin atıldığını söyledi. Dönmez, sahadaki gelişmeleri yerinde incelemek istediklerini ifade ederek, “Bugün önemli aşamalardan birini de görme imkanı bulduk. Büyük bir vinç yardımıyla, ‘ekstra güvenlik kabini’ olarak adlandırılan kabinin zarfını yerleştirme işlemi başlayacak. Yaklaşık 300 tonluk son derece kritik bir malzeme. Başından beri söylüyoruz, Türkiye’de yapılan nükleer güç santrali şu anda dünyadaki en güçlü, güvenlik tarafı en kuvvetli nükleer güç santrallerinden, projelerinden bir tanesi” diye konuştu.

İkinci ünitenin temeli atıldı

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Dönmez, “Akkuyu NGS’de hedefimiz, birinci üniteyi 2023’te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak. İkinci üniteyle ilgili olarak da bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez inşallah takip eden bir yıl içinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.