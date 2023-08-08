  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın tahminleri bir bir tutan Hatice Kolçak 'Bu fragmandı' diyerek duyurdu: O tarihten sonra altın uçacak

Marmara depremi çatlağı! Bazıları gi̇di̇yor Mersi̇n’e bazıları gi̇di̇yor tersi̇ne!

Ne altın ne dolar ne de euro! Necmettin Batırel vatandaşı zengin edecek yatırım aracını Türkiye'ye duyurdu

Bu sezon başlıyor! Futbolun yeni kuralları tek tek açıklandı

İşi gücü eylem, provokasyon! Akit binasını basan Taksiciler Odası kontak kapatacak...

Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Yasağı böyle deliyorlar! İki̇nci̇ el satışında yeni̇ oyun peydah oldu!

Edirne-Giresun arası NOTAM ilan edildi! Türkiye dünyanın merakla takip ettiği o silahını test edecek

İBB’ye tepki yağdı! İETT durağında Merhum Menderes’e büyük saygısızlık

Olacak iş değil gerçekten! Ayçiçek yağına 150 lira birden zam
Ekonomi Akkuyu NGS'de bir işlem daha tamam
Ekonomi

Akkuyu NGS'de bir işlem daha tamam

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:42:00 -
Akkuyu NGS'de bir işlem daha tamam

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü ünitesinin inşaat sahasında reaktör binasının temel döşemesinin betonlanma işlemi tamamlandı. İnşaat için büyük bir önem taşıyan bu aşamanın tamamlanması, kor tutucunun yer alacağı reaktör şaft duvarlarının inşasına olanak sağlayacak.

Akkuyu NGS inşaatının temeli için yüksek kalitede özel bir beton karışımı kullanılıyor. Beton, doğrudan Akkuyu NGS sahasından çıkarılan kırma taş ve kum gibi doğal taş malzemelerden oluşuyor. Beton karışım parametreleri, tüm işlemler sırasında tek tek kontrol ediliyor. Her beton karışımı Akkuyu NGS şantiyesindeki laboratuvarlarda yapılan bir dizi kontrol işleminden geçiyor. Bu işlemlerde betonun, sıcaklık ve yoğunluk gibi özellikleri denetleniyor.

Döşemenin maksimum dayanıklılığını sağlamak için reaktör binasının temeline 3 bin 500 ton armatür ve 17,5 bin metreküp beton karışımı döküldü. Bu miktardaki beton ile 10 futbol sahasına 1 metre yükseklikte zemin oluşturulabiliyor.

“4’üncü güç ünitesinde gerçekleşen yılın en önemli olaylarından biri”

AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Temel döşemenin betonlanmasının tamamlanması, tesisimizin 4’üncü güç ünitesinde gerçekleşen yılın en önemli olaylarından biridir. İyi koordine edilmiş kesintisiz çalışmaları için inşaatçılara özel olarak teşekkür etmek isterim. Akkuyu NGS'nin inşası sırasında tüm teknolojik çözümlerin küresel nükleer toplumun modern gerekliliklerine, UAEA güvenlik standartlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ve ulusal gerekliliklerine uygun olarak hayata geçirildiğini belirtmek isterim.”

Beton üzerinde yapılan başarılı laboratuvar testlerinin ardından 4’üncü ünitenin inşaatının bir sonraki aşaması olan reaktör binasının dış ve iç duvarlarının inşası da başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

en az bize 10 tane lazım yarın petrol doğalgaz bititince işimz elektriğe kalacak

Vahap Kalyoncu

Acilen 2. Santrala da başlanmalı bana göre enerjide tam bağımsızlık 3. Santralı yapabilirsek olacak .
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23