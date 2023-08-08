Akkuyu NGS'de bir işlem daha tamam

Akkuyu NGS inşaatının temeli için yüksek kalitede özel bir beton karışımı kullanılıyor. Beton, doğrudan Akkuyu NGS sahasından çıkarılan kırma taş ve kum gibi doğal taş malzemelerden oluşuyor. Beton karışım parametreleri, tüm işlemler sırasında tek tek kontrol ediliyor. Her beton karışımı Akkuyu NGS şantiyesindeki laboratuvarlarda yapılan bir dizi kontrol işleminden geçiyor. Bu işlemlerde betonun, sıcaklık ve yoğunluk gibi özellikleri denetleniyor.

Döşemenin maksimum dayanıklılığını sağlamak için reaktör binasının temeline 3 bin 500 ton armatür ve 17,5 bin metreküp beton karışımı döküldü. Bu miktardaki beton ile 10 futbol sahasına 1 metre yükseklikte zemin oluşturulabiliyor.

“4’üncü güç ünitesinde gerçekleşen yılın en önemli olaylarından biri”

AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Temel döşemenin betonlanmasının tamamlanması, tesisimizin 4’üncü güç ünitesinde gerçekleşen yılın en önemli olaylarından biridir. İyi koordine edilmiş kesintisiz çalışmaları için inşaatçılara özel olarak teşekkür etmek isterim. Akkuyu NGS'nin inşası sırasında tüm teknolojik çözümlerin küresel nükleer toplumun modern gerekliliklerine, UAEA güvenlik standartlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ve ulusal gerekliliklerine uygun olarak hayata geçirildiğini belirtmek isterim.”

Beton üzerinde yapılan başarılı laboratuvar testlerinin ardından 4’üncü ünitenin inşaatının bir sonraki aşaması olan reaktör binasının dış ve iç duvarlarının inşası da başladı.

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