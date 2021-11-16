Akkuyu NGS, net sıfır emisyon hedefimize katkıda bulunacak

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018’de atıldı.

Türkiye’nin en büyük yatırımları arasında bulunan ve yaklaşık 60 yıllık işletme ömrü olan santralin daha sonra ikinci ve üçüncü ünitelerinin temelleri atıldı. Dördüncü ünitenin inşası için ise temel çukuru kazma çalışmaları başlatıldı.

İnşaata başlanıyor

Dördüncü ve son ünitede 29 Ekim’de verilen inşaat lisansının ardından gelecek yılın başında tam ölçekli yapım çalışmaları için düğmeye basılması öngörülüyor.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının kutlanacağı 2023’te devreye alınması planlanıyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi amaçlanıyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek NGS’nin tek başına Türkiye’nin elektrik talebinin yüzde 10’unu karşılayacağı belirtiliyor. Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımını engelleyeceği hesaplanıyor. Akkuyu NGS, Türkiye’nin ‘2053 net sıfır emisyon’ hedefine sağlayacağı katkıyla öne çıkıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atan ülkenin Akkuyu NGS dışında kurulacak iki nükleer enerji santraline yönelik çalışmaları da devam ediyor.

Karbon salımını önlüyorlar

Nükleer enerji, düşük karbonlu kaynak olarak biliniyor. Dünyada halen 33 ülkede faaliyet gösteren ve toplam 392 bin megavatlık kurulu güce sahip 442 nükleer reaktör, kesintisiz temiz enerji üretiyor.

Söz konusu reaktörler, pandemiye rağmen 2020’de toplam 2 bin 553 teravatsaat elektrik üreterek kömürden enerji üretimine kıyasla 2 milyar ton karbondioksit salımını önlemeleriyle dikkati çekiyor.

Dünyada 1950’li yıllarda kurulmaya başlanan nükleer santrallerce 1970’ten bu yana engellenen karbon emisyon miktarı ise 72 milyar ton olarak hesaplanıyor.

Anlaşma yürürlükte

Küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 1.5 dereceyle sınırlandırılmasını hedefleyen Paris Anlaşması, 10 Kasım’da Türkiye’de yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre Türkiye, ilk etapta enerji, atık, ulaşım, yapı ve tarım sektörlerindeki emisyon azaltım hedeflerini içeren ulusal katkı beyanlarını güncelleyerek Birleşmiş Milletler (BM) Sekreteryası’na sunacak.

Bu beyanlarla 2053’te net sıfır emisyona ulaşma vizyonuna yönelik yol haritasının oluşturulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Eylül’de BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olacağını ve 2053 için net sıfır emisyon hedefinin benimseneceğini açıklamıştı.