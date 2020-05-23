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Akkuyu NGS çalışanları Mersinlilerin bayramını kutladı

Akkuyu Nükleer A.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:18:43 -
Akkuyu NGS çalışanları Mersinlilerin bayramını kutladı

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, santrale en yakın yerleşim yeri olan Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sakinlerinin Ramazan Bayramını kutladı.


Her yıl Ramazan ayında Büyükeceli sakinleri ile iftar sofralarında bir araya gelen Akkuyu Nükleer çalışanları, bu yıl pandemi nedeniyle aynı masada olup bereketli Ramazan sofralarında bir araya gelemedi. Şirket çalışanları bu sene ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek için gıda paketleri oluşturularak Büyükeceli sakinlerine teslim etti. Paketler, salgın göz önünde bulundurulup gerekli önlemler alınarak dağıtılırken, paketler, maske ve eldiven takılarak taşındı ve kapıların önüne bırakıldı. Kutuların içerisine bırakılan kartpostallar aracılığı ile civar sakinlerine, ’mutlu bayramlar’ mesajı da iletildi.


Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva’nın, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi; "Bereketli Ramazan Bayramının aydınlık zamanları geliyor. Bu bayramda herkesin barış, uyum ve ahenk içinde olmasını diliyorum. Şirket olarak bayramların sevincini, eskisi gibi meslektaşlarımız, ortaklarımız ve Mersin kenti sakinleriyle yeniden paylaşmak için kısıtlayıcı önlemlerin sona ermesini dört gözle bekliyoruz. Size ve sevdiklerinize iyilik, sağlık ve mutlulukla geçireceğiniz iyi bayramlar diliyorum.”

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