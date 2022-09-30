Akkök Holding’den 3 yılda 265 milyon TL Ar-Ge yatırımı

Akkök Holding, kimya grup şirketlerinin katılımıyla “Ar-Ge Zirvesi” düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkök grubunun 3 yılda Ar-Ge faaliyetlerine 265 milyon TL yatırım yaptığını kaydederek, “Şirketlerimiz bu alandaki projeleriyle Türkiye’ye inovasyon, üretim ve ihracatta güç katıyorlar” dedi.

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding’in kimya sektöründe faaliyet gösteren iştirakleri, “Akkök Ar-Ge Zirvesi” buluşmasında bir araya geldi. Grup şirketlerinden kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat’un Sakarya’daki yeni Ar-Ge merkezinde gerçekleşen etkinlikte Aksa Akrilik, Akkim Kimya, Akcoat, DowAksa ve Epsilon Kompozit’in Ar-Ge, inovasyon ve üretim teknolojilerindeki yatırımları ile gelecek hedefleri paylaşıldı.

Akkök Holding ve iştiraklerinde görev alan 6 bini aşkın çalışanın canlı yayında çevrimiçi takip ettiği zirveye Akkök Holding’den Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi, İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dördüncü, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi, İcra Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, İcra Kurulu Üyesi Cengiz Taş, İcra Kurulu Üyesi Onur Kipri ve Akcoat Genel Müdürü Veysi Küçük ile grup şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkök grubunun Ar-Ge’ye 3 yılda 265 milyon TL yatırım yaptığını belirtti. 50 farklı ürün grubunda çalışan şirketlerin 165 patent başvurusu ve 88 tasarım tesciline sahip olduklarını dile getiren Dördüncü, bu alandaki çalışmalarıyla Türkiye’ye inovasyon, üretim ve ihracatta güç kattıklarını söyledi. Dördüncü, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı; “Akkök Holding, küresel rekabet koşullarını yakalayarak dünya standartlarına ulaşma hedefleri doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyor. Hedeflerimize giden yolda hiç kuşkusuz Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önemle bu alandaki başarılarımız, bizleri daima ileriye doğru yepyeni adımlar atmaya teşvik ediyor. Toplam büyüklüğü 12 bin metrekareyi geride bırakan 5 ayrı Ar-Ge merkezimizde yaş ortalaması 33 olan çok genç ve dinamik ekiplerimiz görev alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla kurumumuzun farklı alanlarda global liderlik bayraklarını gururla taşımasını sağlarken ülkemize de katma değer yarattığımıza inanıyorum”.

Akcoat’un ev sahipliğinde bu yıl ilk defa gerçekleşen “Akkök Ar-Ge Zirvesi”, yılda iki kez düzenlenerek geleneksel hale getirilecek. Etkinlik, Akkök Holding’in grup şirketlerinin Ar-Ge, inovasyon ve üretim teknolojilerindeki güncel çalışmaları ile hedeflerinin ele alınmasıyla önem taşıyor.