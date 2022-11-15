  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akit'ten CHP'li vekile hodri meydan! Çöplüğünde ötme canlı yayına gel
Gündem

Akit'ten CHP'li vekile hodri meydan! Çöplüğünde ötme canlı yayına gel

Daha önce de saçma sapan ifadelerle Akit TV’ye saldıran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şimdi de Akit’in korsan yayın yaptığını, kurumsal herhangi bir binası olmadığını söyleyerek iyice beyin yaktı. Başarır’ın inanılmaz ifadelerine cevap veren Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, “Bu iş kendi çöplüğünde ötmeye hiç benzemez. Yüreğin yetiyorsa gel Akit TV'de canlı yayına çık. Konumu da atayım” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 13:37:00 -

 yeniakit.com.tr 

Akit TV’ye saldırırken Anıtkabir’e, “Anırtepe” diyen, defalarca kurumumuzu hedef gösteren ve şehit cenazesinde güle oynaya hareket edip halkın tepkisini çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şimdi de Halk TV’deki sözleriyle gündem oldu.

Daha önce de yalan söyleyip alenen yanlış bilgi veren ve halkı aptal yerine koyan Başarır, bu kez yalanda çığır açtı.

Akit’i aklınca küçük düşürüp karalamaya kalkışan Başarır, yayınların kaçak olduğunu ve gazetenin, “yeri yurdu olmadığını” ileri sürdü.

Akit’in CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkındaki büyük ses getiren haberi hakkında konuşan CHP’li vekil, “Bunların yeri yok. Korsan yayın yapan bir kanal.” dedi.

Şehit cenazesine katılan CHP'lilerin bu görüntüsü büyük tepki çekti!
Şehit cenazesine katılan CHP'lilerin bu görüntüsü büyük tepki çekti!

Siyaset

Şehit cenazesine katılan CHP'lilerin bu görüntüsü büyük tepki çekti!

Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Peki kimdir bu CHP'li vekil? Ali Mahir Başarır'dan akla ziyan sallamalar
Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Peki kimdir bu CHP'li vekil? Ali Mahir Başarır'dan akla ziyan sallamalar

Siyaset

Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Peki kimdir bu CHP'li vekil? Ali Mahir Başarır'dan akla ziyan sallamalar

Küstahlığa ve saygısızlığa bakın! ‘Anıtkabir’e bilerek ‘Anırtepe’ dedi… CHP’li vekil Mahir Başarır’dan Mustafa Kemal’e hakaret
Küstahlığa ve saygısızlığa bakın! ‘Anıtkabir’e bilerek ‘Anırtepe’ dedi… CHP’li vekil Mahir Başarır’dan Mustafa Kemal’e hakaret

Siyaset

Küstahlığa ve saygısızlığa bakın! ‘Anıtkabir’e bilerek ‘Anırtepe’ dedi… CHP’li vekil Mahir Başarır’dan Mustafa Kemal’e hakaret

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Kılıçdaroğlu Ekim ayında
Kılıçdaroğlu Ekim ayında "Kasım'ı bekleyin" demişti! "Patlamayı mı kastetti?" sorusu gündemde..

Siyaset

Kılıçdaroğlu Ekim ayında "Kasım'ı bekleyin" demişti! "Patlamayı mı kastetti?" sorusu gündemde..

“Bu çöplüğünde ötmeye benzemez”

Ali Mahir Başarır’ın akılalmaz sözlerine Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’dan cevap geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Muharrem Coşkun, şunları yazdı:

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Haydi Ali Mahir... Bu iş mahkeme basmaya benzemez, kendi çöplüğünde ötmeye hiç benzemez.. 'Korsan' diyorsun 'adresleri belli değil' diyorsun.. Yüreğin yetiyorsa gel Akit TV'de canlı yayına çık.. Konumu da atayım.. Tehdidi ve palavrayı bırak..

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Harun raşit öz

hadsiz kendinize dokunduğu zaman nasıl çirkefleşiyorsunuz sizin gibi akit vatan haini değil milli bir yayın organı sizin gibi vatan din düşmanları değil

Mustafa

Süleyman özışık agabeyim demişti proveke etmeyi cok iyi başarır tehdidi çok iyi başarır hakareti cok iyi başarır insanları karalamayı cok iyi başarır iyi ve güzel işlerden gayri ne varsa cok iyi başarır demişti harbiden hak veriyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23