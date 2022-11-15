Akit'ten CHP'li vekile hodri meydan! Çöplüğünde ötme canlı yayına gel

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Akit TV’ye saldırırken Anıtkabir’e, “Anırtepe” diyen, defalarca kurumumuzu hedef gösteren ve şehit cenazesinde güle oynaya hareket edip halkın tepkisini çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şimdi de Halk TV’deki sözleriyle gündem oldu.

Daha önce de yalan söyleyip alenen yanlış bilgi veren ve halkı aptal yerine koyan Başarır, bu kez yalanda çığır açtı.

Akit’i aklınca küçük düşürüp karalamaya kalkışan Başarır, yayınların kaçak olduğunu ve gazetenin, “yeri yurdu olmadığını” ileri sürdü.

Akit’in CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkındaki büyük ses getiren haberi hakkında konuşan CHP’li vekil, “Bunların yeri yok. Korsan yayın yapan bir kanal.” dedi.

“Bu çöplüğünde ötmeye benzemez”

Ali Mahir Başarır’ın akılalmaz sözlerine Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’dan cevap geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Muharrem Coşkun, şunları yazdı:

“CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Haydi Ali Mahir... Bu iş mahkeme basmaya benzemez, kendi çöplüğünde ötmeye hiç benzemez.. 'Korsan' diyorsun 'adresleri belli değil' diyorsun.. Yüreğin yetiyorsa gel Akit TV'de canlı yayına çık.. Konumu da atayım.. Tehdidi ve palavrayı bırak..”