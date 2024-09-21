Akit’in haberi ses getirdi! 60 milyonun hesabı sorulacak

Sebahattin Ayan İstanbul

Gazetemiz akit’in 19 Eylül Perşembe günkü nüshasında ‘Belediyeye ‘Köksal’mışlar’ manşetiyle gündeme getirdiği CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve eşi Yasin Köksal’ın haraç ve rüşvet skandallarını belgelediği haberinin ardından savcılık harekete geçti. Akit’in ulaştığı bilgilere göre Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Başkan Burcu Köksal ile eşi Yasin Köksal’ın belediyeyi haraç kesme merkezi haline getirdiği ve buna engel olan parti yöneticilerinin ise tehdit ve şantajla susturma iddialarına soruşturma başlattı. 60 Milyonluk rezaleti açığa kavuşturmak için ise CHP’li Gençlik kolları Başkanı Av. Muhammed Turalı’yı ifadeye çağırdığı öğrenildi.

GENÇLER ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK DİYEREK YIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan 60 Milyonluk rüşvet skandallarının ardından köşeye sıkışan CHP’li Afyonkarahisar yönetimi skandal vurgunu ‘gençler arasında sürtüşme’ olarak perdelemeye çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, “Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde de demokratik ve adil yöntemlerle yönetilmekte ve kuralları tam olarak işlemektedir. Gençlerimizin kendi aralarındaki uyuşmazlıklarla ilgili il başkanlığımıza şikayetleri olmuştur ancak daha önce şikâyet edilen konularla habere konu metinde iddiaların herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Sürekli olarak gençlerimizle bir aradayız ve onlardan gelen her talep tabii ki ivedilikle değerlendirilmektedir. Gençlerimiz arasındaki şikayetler parti içi konulardır ve sadece parti içinde konuşulur. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin tamamı bilir ve herkesçe bilinmesi gerekmektedir. Habere konu metinde geçen konularla ilgili yönetimimize hiçbir başvuru yapılmamıştır. Görsellerde bulunan alındı belgesinin gençlerin kendi aralarındaki uyuşmazlıklara konu şikayetleri içeren dosyaların teslimine ilişkin olduğu alındı belgesinin içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır” dedi. il başkanının açıklamaları ise kamuoyunda rezalete kılıf bulma çabaları olarak yorumlandı.