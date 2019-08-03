Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları paylaştı! ‘Türkiye mültecilere ne sağladı’ diyenlere cevap

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Suriyelilere yönelik körüklenen ırkçı nefret vicdan sahibi kesimler tarafından kaygıyla izlenirken, Akit Tv daimi yorumcusu Serdar Arseven’in devlet kurumlarının çalışmaları konusunda halkı sağlıklı bilgilendirmesi yönündeki çağrılarına MEB’ten cevap geldi. MEB yetkilileri, eğitim çağındaki 1 milyon 47 bin 536 öğrenciden 643 bin 58’i eğitim öğretime dâhil edildiği bilgisini paylaştı.

Suriyeli çocukların yüzde 61’den fazlası okula gidiyor

MEB gönderdiği bilgilendirme notunda şu bilgiler paylaşıldı:

“Suriyeli öğrencilerin Türkçeyi öğrenmeleri ve uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenciler devlet okullarına yönlendirilmektedir. Ayrıca 2016-2017 eğitim-öğretim yılında geçici eğitim merkezleri müfredatlarına haftada 15 saat yoğun Türkçe dersi eklenmiş ve bu merkezlerin Türk eğitim sistemine geçiş merkezi olarak hizmet vermesi kararı alınmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Eylül 2018 verilerine göre 1 milyon 47 bin 536 eğitim çağındaki Suriyeli nüfusun 14 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 643 bin 58 (yüzde 61,39)’i eğitim öğretime dâhil edilmiş.”

Her yaştaki Suriyeliye Türkçe dil eğitimi veriliyor

MEB sadece okul çağındaki çocuklara değil her yaştan Suriyeliye dil eğitimi verildiğini belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:

“2016 yılından bu yana Suriyeli yetişkinlere yönelik halk eğitimi merkezlerinde açılan Türkçe kurslarında ve örgün eğitim öğrencilerine yönelik okullarımızda kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak 2 milyonun üzerinde Türkçe kitap seti Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları illere dağıtıldı. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim öğretim yılında Yunus Emre Türkçe Öğreniyorum 1 ve Yunus Emre Türkçe Öğreniyorum 2 kitaplarından toplam 890 bin set, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Yunus Emre Türkçe Öğreniyorum 3 ve Yunus Emre Türkçe Öğreniyorum 4’ten toplam 1 milyon set Türkçe öğretim materyali UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ve UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) desteğiyle temin edilerek Suriyelilerin yoğun olduğu illere öğrenci sayısına göre gönderilmiştir. Ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim yılı için İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 seviyesinde 160 bin set, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A2 seviyesinde 140 bin set olmak üzere toplamda 300 bin set Türkçe öğretim materyali UNHCR desteğiyle temin edilerek Suriyelilerin yoğun olduğu illere dağıtımı gerçekleşmiştir.”

Uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülüyor

MEB’in bilgilendirme notunda şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Birliği ve MEB işbirliğinde yürütülen projeler kapsamında çocuklara ve yetişkinlere Türkçe dil kursları verilmekte olup ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’ kapsamında 390 bin Suriyeli çocuğa yönelik Türkçe eğitimi vermek üzere 5 bin 600 Türkçe öğreticisi görevlendirilmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Concern Worldwide ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde yürütülen projelerde halk eğitimi merkezlerinde çocuklara ve yetişkinlere Türkçe kurslarının verilmesi devam etmektedir. Bunun yanında Genel Müdürlüğümüz koordinesinde “UNDP Türkiye Suriye Krizi Müdahale ve Dayanıklılık Projesi (TRP): Yetişkinler İçin Dil Eğitimi” 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Eğitim konusunda Halk eğitim merkezleri de aktif görev alıyor

MEB bilgi notunda, “UNDP Türkiye Suriye Krizi Müdahale ve Dayanıklılık Projesi (TRP): Yetişkinler İçin Dil Eğitimi’ programıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkçe dil becerilerinin geliştirilerek istihdama katılımlarına ve böylece kendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sunulmasının amaçlandığı belirtilerek, “Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Mersin, Adana, İzmir, İstanbul, Bursa ve Konya illerinde bulunan 53 halk eğitimi merkezinde yürütülen proje ile 52 bin Suriyeliye Türkçe dil eğitimi verilmesi planlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.” denildi.