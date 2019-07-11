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Akit’i hedef alan Cem Yılmaz, gerçeği böyle gizledi! “Otel sahibi değilim” dedi ama…

Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşının resmen sahibi olduğu otelde yaşanan başörtüsü karşıtlığı sonrası Yılmaz, otelin ortağı olduğu iddiasını yalanladı. Ancak komedyen geçtiğimiz yıl aynı iddiayı yalanlama ihtiyacı hissetmemişti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:43
Akit’i hedef alan Cem Yılmaz, gerçeği böyle gizledi! “Otel sahibi değilim” dedi ama…

 Yeniakit.com.tr 

Muhalif kimliğiyle tanınan komedyen Cem Yılmaz’ın sahibi olduğu otele başörtülülerin alınmadığı iddiası günün en çok yorum alan haberi olurken, Yılmaz’ın herhangi bir otele sahip olmadığını açıklaması kafaları karıştırdı.

Star’da yayımlanan habere göre; yüzde 98’i Müslüman olan bir ülkede İslamî değerlerle alay edip cennet ve cehennem kavramlarını bile 'esprilerine' alet eden Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım’ın resmî sahibi olduğu İstanbul’daki Bebek Otel’de "Kapalıları almayın" talimatının verilerek tesettür yasağının ygulandığı belirlendi.

“Operasyon” dedi ama…

Star’ın haberinin yeniakit.com.tr’de yayınlanmasının ardından twitter hesabından Akit’in haber linkinin iliştirildiği bir açıklama paylaşan Yılmaz, “Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli ! de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon ! Yazık !” dedi. Yılmaz, bağlantılı paylaşımında filminden bir kesit paylaşıp alaycı bir üslûpla “Iska geçti” ifadesini kullandı

Bugün alelacele inkâr etti, geçen yıl yalanlamadı!

Komedyen Cem Yılmaz, otel ya da her hangi bir ticarî girişimi olduğu iddiasını kesin olarak yalanlarken, Yılmaz geçtiğimiz yıl otel sahibi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamamıştı. Bugün otel sahibi olduğu yönündeki iddiaları alelacele yalanlayan Yılmaz, Cem Yılmaz, 2018 yılında “Defne Samyeli’yi kendi otelinde ağırlıyor” başlıklı haberle alakalı herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Farklı isimlerle çok sayıda otelin resmi sahibi olan Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı… Zaman zaman birlikte vakit geçiren ikili, yakın çevrelerinde uzun süredir devam eden arkadaşlıklarının yanında ticarî ilişkileriyle de anılıyor.

Sadece İstanbul ve Alaçatı’daki otellere 45 milyon dolar harcayan Yıldırım’ın bu yatırımlarına Yılmaz’ın da ortak olduğu belirtiliyor. Kendisi de Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu olan Cem Yılmaz’ın yatırım masraflarının yanında teorik eğitimini de aldığı otelcilik alanında bu şekilde faaliyet gösterdiği konuşuluyor. Geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen bu iddialar için ise Cem Yılmaz hiçbir yalanlamada bulunmamıştı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 21:43
  1. İstanbul
  2. Cem Yılmaz

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  • Taksim/ Taksim Taksim/ Taksim 5 dk önce
    Bu ne iş yapar yav arkadaşlar Lütfen bilenvarsayazsın...

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