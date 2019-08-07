Akit'i hedef alan Ahmet Hakan'a çağrı: Sen avukatına de ki...

yeniakit.com.tr Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemi işgal eden konular masaya yatırıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın, Akit’te yayınlanan ve Hz. Muhammed’in (s.a.s) Hadis-i Şerif’ini hatırlatan, “Sol elle yemenin haram olduğu” yönündeki haber hakkındaki skandal yorumlarının da konuşulduğu programda, “Hergele”nin avukatı Aslı Kazan’ın kimleri savunduğu hatırlatıldı.

Ahmet Hakan’dan ilginç yazı

Hakan, yeniakit.com.tr’de yayınlanan, “Televizyon dizileri manevi değerlere savaş açtı! ‘Efendimiz (s.a.s) bize sağ elle yemeyi tavsiye etmiştir’ ” başlıklı haberi hazmedemedi. Akit’in haberini köşesine taşıyan Hakan, “Akit zihniyeti, yine bütün işi gücü bırakıp... Sol elle yemek yemenin ne fena bir iş olduğunu anlatmakla meşgul. Sol elle yemek yemeye kafayı takarlar. Sağ elle haram yemeye zerre laf etmezler. Ondan sonra da ‘Gençlerimiz niye deist oluyor’ falan...” ifadelerini kullandı.

Televizyon dizileri manevi değerlere savaş açtı! ‘Efendimiz (s.a.s) bize sağ elle yemeyi tavsiye etmiştir’

Karahasanoğlu’ndan Hakan’a hatırlatma

Ali İhsan Karahasanoğlu, Ahmet Hakan’ın bu akıldışı sözlerine çarpıcı bir cevap verdi. Ahmet Hakan’ın avukatı Aslı Kazan’ın, aynı zamanda batık bankacı Erol Aksoy’un avukatı olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, “Senin avukatın, bu ülkenin 1 milyar dolarını uçuran Erol Aksoy'un avukatı.” dedi. Programın ilgili bölümü şu şekilde:

Batık bankacı Erol Aksoy hakkında, nitelikli zimmet suçundan 8 yıl hapis cezası verilmişti. Aksoy, polis tarafından aranıyor.