Akit’e konuşan Dr. Akkari: Hamas bir özgürlük hareketidir! Cihadımız özgür Aksa için

Taha Emre Özdemir Ankara

Filistin’deki direnişi ve Kassam Tugayları’nı Yeni Akit’e anlatan Dr. Musa Akkari, “20 yıl boyunca İsrail hapishanesinde kaldım. İsrail zorunda kalmadığı müddetçe bir kişiyi serbest bırakmaz. Kendince bir kişiyi ‘tehlikeli’ olarak ilan ettikten sonra onun serbest bırakılmasına asla imkan tanımaz. 2011 yılında da mecbur kaldılar ve ben yapılan insani anlaşmada elhamdulillah serbest bırakıldım” dedi. “Esir takası bizim için bir zaferdir çünkü İsrail’i buna mecbur bırakmış oluyoruz” ifadelerini kullandı. Dr. Akkari, geçtiğimiz ay yapılan esir takasının da bir zafer olduğunu söyledi.

“Gücümüzü artık tüm dünya görüyor”

Savaştaki son durumu değerlendiren Dr. Akkari, “Askeri operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Sahadaki başarımız İsrail’e büyük şok yaşatıyor. Başarısızlıklarını onlar da biliyor. Bizi yenemedikçe daha da saldırganlaşıyorlar” dedi.

Dr. Akkari, Siyonistlerin sivil halkı hedef aldığını belirterek, “Hastanelerimizi, okullarımızı, camilerimizi vurdular. 20 bini aşkın çoğunluğu kadın ve çocuk olan sivillerimizi öldürdüler. İsrail masum insanları, sivil halkı hedef alıyor. Ebu Ubeyde’nin anlattıkları ve paylaştığımız videolarda da görüldüğü üzere biz yalnızca askeri noktaları hedef alıyoruz. Tanklarını ve askerlerini vuruyoruz. Onlar ise sivilleri vuruyor. Mücahidlerimiz savaşta ilk üstünlüğü 7 Ekim’de sağladı. Gücümüzü artık bütün dünya görüyor” şeklinde konuştu.

“Hamas milli bir özgürlük hareketidir”

Kassam Tugayları’nı “terör örgütü” olarak itham edenlere seslenen Dr. Akkari, “Siyonist propaganda maalesef Türkiye’de de bazı kesimleri etkiliyor. Biz buna çok üzülüyoruz. Hamas milli bir özgürlük hareketidir. Kassam Tugayları Filistin’in özgürlük ordusudur. Uluslararası kanunlara göre Filistin işgal altındadır. Biz de işgalcilere karşı bir direniş gösteriyoruz. Direnişimiz meşru bir harekettir. Uluslararası hukuka bağlı kalmayan İsrail’dir. Biz işgal edilmiş topraklarımızı koruyarak meşru bir iş yapıyoruz. Kassam Tugayları’ndaki askerler cihad terbiyesiyle yetişiyor. Askerlerimiz sıradan insanlar değiller. Askerlerimizin tamamı milli ve manevi değerlerine bağlı kişilerden oluşuyor. İsrail Hamas’ın DAEŞ gibi bir terör örgütü olarak görülmesi için kara propaganda yürütüyor. Ve maalesef bu propaganda gördüğümüz üzere bazı kesimleri etkiliyor” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Netanyahu'nun tehdidinden korkmuyoruz”

Netenyahu’nun “Hamas yöneticilerinin hangi ülkede olursa olsun öldürülmesi için MOSSAD’a talimat verdim” sözlerini de değerlendiren Dr. Musa Akkari, “Siyonistlerin tehdidi yeni değil. Bu zaten sürekli yapılan bir tehditti. Bizim bütün liderlerimiz Filistin için Mescid-i Aksa için şehadete hazır. İsrail böyle bir eylemde bulunursa bunun da bedelini ödeyecektir” dedi.

“Erdoğan Filistin davasına liderlik ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin davası konusunda İslam ülkelerine liderlik ettiğini vurgulayan Dr. Musa Akkari, şöyle devam etti:

“Biz 2011 yılında İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmada serbest kalınca Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde onun sayesinde Türkiye’ye geldik. Türk halkına da Recep Tayyip Erdoğan’a da minnettarız. Türkiye’de bizi çok sıcak karşıladılar. Burada güven içinde yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Türkiye diğer devletler gibi değil. Güçlü bir devlet. Bize herkesten çok saygı gösteriyorlar. Bunun için dünya genelinde zulüm gören tüm Müslümanlar Türkiye’de olmak istiyor. Burası güven ülkesi. Türkiye ensar oldu, biz muhacir olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de Filistin davasına liderlik ediyor. Siyonist propagandası ‘Hamas terör örgütü’ derken, Erdoğan da ‘İsrail terör devleti’ diyor. Erdoğan öncülük edince diğer İslam ülkeleri de bundan güç alarak İsrail’e tavır koyabildi. Erdoğan, 2019 yılında Davos’ta da çok güçlü bir duruş sergilemişti. Temennimiz diğer İslam ülkelerinin de Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde olmaları. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Dolayısıyla biz Erdoğan’a ve Türkiye’ye her zaman minnettar olacağız.

“Şehadete iman eden bir halkı ölümle korkutamazsınız”

Savaşın Mescid-i Aksa özgürleşene kadar bitmeyeceğini ifade eden Dr. Akkari, Filistin halkının da Kassam Tugayları’nı desteklediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Filistin halkı 75 yıldır işgal altındadır. Gazze özelinde konuşacak olursak son 17 yıldır sert bir ambargo var. Bu yıllar içinde birkaç defa şiddetli savaşımız oldu. Bu süreç boyunca Filistin’in genç nesli ‘direniş’ ruhuyla yetişti. Yeni nesillerimiz ‘sabır’ kavramını öğrendi. Yüce Kur’an’da da bahsedildiği üzere halk olarak sabır ederek Allah’ın yardımını bekliyoruz. 7 Ekim’den sonra şehit olan kardeşlerimizin de birçoğu zaten şehit çocuğu. Şunu belirtmek isterim ki Gazze bölgesinde içinden şehit çıkmamış bir ev bulamazsınız. Her evden mutlaka bir şehit verilmiştir. Şehadete iman etmiş bir halkımız var. Kur’an’a inanıp sabreden ve şehadete iman eden bir halkı ölümle korkutamazsınız.”