Akit’e destek ziyaretleri sürüyor

HABER MERKEZİ

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen 60 saatlik yangının üzerinden üç hafta geçerken, felaketle alakalı gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Dün gerçekleşen ziyaretlerde; gazetemiz yazarlarından Abdullah Yıldız, yazar Ramazan Kayan, yazar Ahmet Bulut, yazar Abdülhamit Kahraman, işadamı Mehmet Taşdelen ile Kanal 7 Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve Ülke TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik ile Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Akyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Bina önüne kurulan geçici çadırda gerçekleşen ziyarete ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu, destek ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür ettiler.



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