Akit’e destek ziyaretleri sürüyor
Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen ve 60 saati aşkın bir süredir söndürülemeyen yangının üzerinden yirmi gün geçerken, felaketle alakalı gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.
HABER MERKEZİ
Dün gerçekleşen ziyarette, Giresun Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Baykara ile dernek mensubu Yavuz Fenerci ve Ali Erilli yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bina önüne kurulan geçici çadırda gerçekleşen ziyarete ev sahipliği yapan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.