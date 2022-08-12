Akit’e ceza verilirken kanun “iyi”, Sözcü’ye verilirken “kötü”!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalif gazetelere uygulanan hükümlerin, Akit'e ceza verilirken kenara itilmesine ve iki taraflı uygulama yapılmasına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Yarım asır boyunca Basın İlan Kurumu, kemalist solcuların elinde idi..

İstedikleri gazetelere ceza kesiyor, istedikleri gazetelerin haklarını kısıtlıyorlardı..

Siyasi iktidarlar değişmesine rağmen, onlar Basın İlan Kurumu’nu nasıl ellerinde tutuyorlardı?

1960 darbesi ile oluşturulan Basın İlan Kurumu mevzuatında, gerek genel kurul, gerekse yönetim kurulu seçiminde, gazeteci cemiyetlerine sağlanan avantajlar, üniversitelerden gelen temsilciler, barolardan gelen temsilciler sayesinde, tam bir vesayet düzeni öngören maddeler vardı...

1960’dan sonra, sol partiler tek başına iktidar olacak şekilde seçim kazanamadılar ama..

Sonuçta, sol partilerin koalisyon ortağı olduğu dönemler yaşandı. Sol partiler koalisyon ortağı ise, zaten Basın İlan Kurumu’nu da kemalist solcular yönetiyordu..

1974-1978 arasında olduğu gibi milliyetçi cephe adıyla oluşturulan partilerin koalisyonunda bile, mevzuatındaki vesayet sistemi sayesinde, kemalist solcu temsilciler söz sahibi olduğundan, yine o görüş, Basın İlan Kurumu’nu yönetiyordu..

Anavatan Partisi tek başına iktidara geldiğinde de durum değişmiyor..

Niye?

Çünkü Yönetim Kuruluna atamalar, gazeteci cemiyetlerinden geliyor. Onlar kemalist solcuların elinde.

Barolardan temsilci geliyor, onlar da öyle..

Üniversitelerden temsilci var.. Onlar da öyle..

Oralardan gelenlere karşı, iktidarın atadığı bir-iki kişinin ise, kıymeti harbiyesi olmuyor..

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