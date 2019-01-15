Akit’e bir ‘aile’ ödülü daha

Yavuz Selim İstanbul

Aileyi önceleyen yayınlarıyla milletin duasını alan Akit, kamuoyunun da takdirini topluyor. Toplumsal sorunlara sessiz kalmayan Hüda Par’ın İstanbul’da düzenlediği “Aile” konulu panelde gazetemiz Akit’e medya ödülü verildi. Yazarımız Prof. Dr. Sefa Saygılı’nın konferans verdiği programda, genç evlilik mağduru aileler de konuşma gerçekleştirdi.

Genç evliler gözyaşlarıyla anlattı

Hür Dava Partisi (Hüda Par) İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen “6284 Sayılı Kanun ve Genç Evlilik Mağdurları” paneli yoğun katılımla icra edildi. Bağcılar Halk Sarayı’ndaki panelde siyaset, medya, bürokrasi mensupları ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve mağdur aile katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin ilk oturumunda, erken yaşta yuva kurdukları dolayısıyla eşleri cezaevine atılan Genç Evlilik Mağdurları Platformu üyesi mağdur anneler konuşma yaptı. Eşleri cezaevindeki Gamzenur Eraydın, Damla Şentürk, Rabia Yağmur ve Nagehan Der, konuşmalarında, “Çocuğumuzun gözü önünde babaları azılı suçluymuş gibi başları eğilerek, kelepçelenerek, kollarına jandarma sokularak cezaevine götürüldü. Türkiye genelinde 8 bin aile 16 bin çocuk mağdur var. Aramızda hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Kamu davası ile başlayan ve 7-8 yıl sonra gelen cezalar dolayısıyla hem yuvalarımız hem çocuklarımız çöküntüye uğruyor. Bizim eşlerimiz cezaevlerinde tecavüzcülerle aynı koğuşu paylaşıyorlar. Devlet bizi bu ürkütücü duruma düşürüyor” şeklinde görüş paylaştılar.

Panelde, Avukat Yasemin Küçükkaya aile birliğini tehdit eden hukuki uygulamalara değindi. “Türkiye’nin sosyal yapısı gözardı edilerek dışarıdan ithal edilen kanunlar en çok aile kurumunu zedeledi” diyen Küçükkaya, hem genç evlilik hem de 6284 sayılı kanun gibi anlamsız uygulamalarda değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu.

Genç evlilik ve 6284’le gelen yıkım konuşuldu

İkinci oturumda gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Sefa Saygılı ve Doğruhaber gazetesi yazarı Dr. Abdulkadir Turan konferans verdi. Hiçbir suça karışmaksızın genç yaşta evlenen çiftlere verilen cezaların zulüm olduğuna değinen Sefa Saygılı, aile yıkan bir diğer uygulama olan 6284 sayılı kanunun yıkıcı etkilerini de örneklerle anlattı. Abdulkadir Turan ise aile birliğini sarsmaya yönelik Avrupa merkezli karanlık çalışmalara değinerek, Batı’dan fonlanarak Türkiye’de faaliyet yürüten feminist oluşumların açtığı sosyal yaraya vurgu yaptı.

“Akit ailelere sahip çıkıyor”

Programın sonunda düzenlenen ödül töreninde, aile birliğine yönelik her türlü tehlike ve tehdide karşı kuşatıcı haberleriyle gündem oluşturan Akit’e “Aile” ödülü verildi. Akit adına muhabirimiz Faruk Arslan’a plaket takdiminde bulunan Hüda Par İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Çalak, “Aile yapısının kanunlarla yıpratıldığı bu süreçte ilkeli duruşlarıyla hem toplumu doğru bilinçlendirmek hem de mağdur ailelere sahip çıkmak adına gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı Akit Gazetesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.