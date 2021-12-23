Dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşlara 'dolar alın' önerisinde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dan skandal bir açıklama gelmişti.

CHP'ye yakın Halk TV ekranlarında açıklamada bulunan milliyetçi seçmenden oy alan Durmuş Yılmaz, 'Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir.' demişti.

Yeni Akit gazetesi yazarı Zekeriya Say, bugünkü “Durmuş Yılmaz hepimize ayakkabıyı ters giydirdi!” başlıklı bugünkü yazısında, Yılmaz’ın göreve geldiği dönemi hatırlattı.

İşte o yazı;

Bülent Ecevit’in atadığı Süreyya Serdengeçti’nin Merkez Bankası Başkanlığı’ndaki görev süresi dolduğunda, AK Parti yerine Erdem Başçı’yı atamak istemişti. Oturduğu Çankaya Köşkü’nde cumhurbaşkanı gibi değil de ana muhalefet partisi lideri gibi davranan Ahmet Necdet Sezer’in inadı yüzünden, Başçı’nın yerine, 26 yıldır Merkez Bankası’nda çalıştığı halde zorla Banka Meclisi üyesi olabilen Durmuş Yılmaz atandı.

Yılmaz’ın atanması liyakatten ziyade dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile İngiltere’de okurken ki tanışıklığına bağlansa da bu durum pek tartışma konusu olmadı.

Asıl tartışma, Yılmaz’ın göreve atandığı gün evinin önünde çekilen bir fotoğraf karesi üzerinden yaşandı.

Uşak’ın Karacaömerli köyünde doğup devletin Merkez Bankası’nın başına getirilen Yılmaz’ın evinin kapısını önünde duran çamurlu üç çift erkek ayakkabısı ile eşi Duriye Yılmaz’ın zavallı ve hüzünlü görüntüsü, Beyaz Türklerde endişeye neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinden kovulan ve o dönem gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olan Ertuğrul Özkök, mezkur fotoğraf karesi üzerinden sosyolojik bir tahlil yaparak, “Beyaz Türkler tasfiye mi ediliyor?” sorusunu sorarak, bu ülkenin asli unsuru olarak gördüğü imtiyazlı zümrenin ikinci plana atılacağını dile getirdi.

Ergenlik çağına gelmiş olan kızının sevgilisiyle yatmaya karar vermesini, “AIDS ve hamilelik tehlikelerine dikkat etmesi kaydıyla” onayladığını ballandıra ballandıra anlatan Hürriyet’in eski yazarlarından Hadi Uluengin ise “ayakkabı çıkarmak adetinin esas itibarıyla, göçebe çadır kültürünün bedevi kum kültürüyle harmanlaşmasından oluştuğunu biliyorum” diyerek çiçeği burnunda başkanı aşağılamıştı.

Diğer bazı kalemşorlar ise, “Yaşam tarzı savaşı yaşıyoruz” diyerek feveran etmişti.

İşte bu zor şartlar altında koltuğa oturan Yılmaz, göreve gelir gelmez ne derse beğenirsiniz?

Başkanlığının ilk gününde katıldığı ilk toplantıda (...)