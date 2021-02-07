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Gündem Akit yazdı yanlıştan dönüldü
Gündem

Akit yazdı yanlıştan dönüldü

Müslümanları hedef tahtasına koymayı alışkanlık haline getiren ihanet medyası Sözcü, Cumhuriyet, Karanlık Oda TV ve Tele 1’in yayınları sonrasında belgesel çekerken gözaltına alınan Köklü Değişim Medya mensupları, Akit’in yayını sonrasında serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 09:47:00 - 2021-02-07 09:49:38
Akit yazdı yanlıştan dönüldü

 Zekeriya Say  İstanbul 

Müslümanları hedef tahtasına koymayı alışkanlık haline getiren Sözcü, Cumhuriyet, karanlık Oda TV ve Tele1 gibi mukaddesat düşmanlarının yaptığı “Üsküdar’da Hilafeti kurun çağrısı” başlıklı asparagas haberler sonrası gözaltına alınan belgeselciler serbest bırakıldı.

Akit geçtiğimiz Cuma günü “İhanet Medyası Hedef Gösterdi Belgeselciler Gözaltına Alındı” başlıklı sürmanşetiyle skandalı duyurmuştu.

Bizim işimiz fikir ve düşünce

Sol medyanın hedef göstermesi sonrası gözaltına alınan Köklü Değişim Medya İstanbul Temsilcisi Mehmet Emin Yıldırım yaşadıklarını gazetemize anlattı. Yıldırım, “Avukat Sedef Ünal’ın paylaşımı ve ihanet medyasının ‘IŞİD İstanbul’da cirit atıyor’ şeklinde hedef göstermesi sonrası gözaltına alındık. Belgesel çektiğimizi açıkladığımız halde gece geç saatlerde gözaltı işlemi yapıldı” dedi. Terörist muamelesi görmekten dolayı üzüntü duyduklarını kaydeden Yıldırım, “Arama sonrası telefonumu ve bilgisayarımı aldılar. Fikir ve düşünceye hizmet eden, şiddetle cebirle işi olmayan bizlere yapılan muamele çok üzücüydü.

Kâbe’ye hakaret eden sapkın LGBTİ’lere İslam’a hakaret ettikleri, polise taş attıkları halde dokunulmazken, Kâbe’yi savunan bizlere yapılan muamele adaletten uzaktı” ifadelerini kullandı.

Hedef gösterildiler gözaltına alındılar

Avukat Mustafa Kocamanbaş, “Tüm arkadaşlar dün ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Azgın azınlığın ihbarı sonrası hiçbir araştırma yapma gereği duyulmadan, insanları kışkırtacak bir şey söyleyip söylemediklerini kontrol etmeden gözaltı kararı çıkarmışlardı. Oda TV’ye yakın bir avukatın “Hilafeti kurun” yazılı bir fotoğraf üzerinden yaptığı ihbarla belgesel çeken Köklü Değişim Medya mensuplarına yapılan bu gözaltı vicdanları yaraladı” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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