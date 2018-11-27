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Akit yazdı, kaosçu Soros vakfı kaçtı!

Akit’in kamuoyunu bilgilendirici yayınları sonrasında köşeye sıkışan,kan ve gözyaşı baronu Yahudi asıllı Macar spekülatör George Soros’un Açık Toplum Vakfı, Türkiye’deki faaliyetlerine son verdi. Vakıf, milli iradeye karşı ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı provokasyonuna da destek vermişti.

27 Kasım 2018 Salı 11:06

Akit, Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın kirli yüzünü deşifre etti, şer odağı çareyi kaçmakta buldu. Büyük şeytan ABD ve Siyonist İsrail’in emir eri George Soros’un Açık Toplum Vakfı,Türkiye’den çekilme kararı aldı. 23 Kasım’da, “Kanlı darbelerin arkasında Soros var” manşetiyle okuyucusunun karşısına çıkan Akit, malum vakfın kirli yüzünü kamuoyuna duyurdu. Haberimizde Kırgızistan, Gürcistan ve Ukrayna’daki darbelerde Açık Toplum Vakfı’nın parmağı olduğunu gün yüzüne çıkartan Akit, Gezi Parkı eylemlerinde de aynı pis ellerin parmağı olduğuna dikkat çekmişti. Yine 24 Kasım tarihinde “Şer vakıfları kapatılsın” manşetiyle çıkan Akit, Açık Toplum bağlantılı kurumların kapatılmasını istemişti. Konu ile ilgili uzman yorumlarına başvuran gazetemiz Açık Toplum Vakfı’nın FETÖ gibi kirli bir yapılanma olduğunu ısrarlı bir şekilde vurgulamıştı. Gazetemizin haberleri sonrası, Açık Toplum Vakfı, dün Türkiye’deki bütün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:06
  1. Akit
  2. Soros
  3. Açık Toplum Vakfı
  4. ABD
  5. Siyonist İsrail
  6. George Soros
  7. Gezi Parkı eylemleri
  8. FETÖ

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