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Akit ulaştı! İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair daha önce hiç yayınlanmamış kayıtlar

Akit, Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair yeni ses kayıtlarına ulaştı. İşte daha önce hiç yayınlanmamış ses kayıtları...

Yeniakit Publisher
2020-06-22 22:44:00 -

Akit, Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair yeni ses kayıtlarına ulaştı. Söz konusu kayıtların birinde Jandarma'yı arayan 112 görevlisi, bulunanların yaralı olduğunu ve yardım çağrıları yaptığını vurguluyor.

Diğer bir kayıtta ise Afşin ilçesine bağlı Arıtaş köy sakini, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına henüz ulaşamamışken, CHP'li bir vekilin köye gelerek "Maraş olaylarını unutmadık" diyerek köylüleri provoke ettiğini iddia ediyor.

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