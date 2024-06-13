Akit TV’ye bağlanan Murat Alan İspanya’dan aktardı! Erdoğan’ın ziyaretinin merkezinde Gazze var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükûmetler arası zirvesi nedeniyle gittiği İspanya’da temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan’ın ziyaretini yakından takip eden gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ziyarete ilişkin gelişmeleri Akit TV ekranlarında aktardı. Alan, Ziya Kaplan’ın sunduğu Haber Bülteni programında, Türkiye ve İspanya’nın ikili ilişkileri ve İspanya’nın Gazze konusunda yaptıklarını anlattı.

GÖRÜŞMELERİNİN DE ANA EKSENİNDE GAZZE VAR

Alan, “Ziyaretin normal bölümünü herkes bir şekilde anlatıyor. Türkiye İspanya arasındaki ikili ilişkileri Türk ve İspanya ticaretinin geldiği noktayı bütün haber programlarında görebilirsiniz. Ama onun dışında vurgulanması gereken önemli durumlardan biri Başkan Erdoğan’ın geliş nedenidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı gezinin en önemli ayağı Gazze ve Gazze’de yaşanan soykırımdır. Erdoğan, Gazze’de İsrail zulmünün bir ülkeyi yıkmayı, Filistin’i yok etmeye çalışan bir avuç devlet görünümündeki terör örgütü mensubunu neden olduğu vahşet ve o vahşetle ilişkili soykırıma dur demek için dünyada temas yürüten yegâne lider. İspanya gezisinin en önemli yağı bunu oluşturuyor. Dün İspanya Kral 6. Felipe ile görüştü. Bugünde ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İsrail’in neden olduğu zulmü ve aynı zamanda Gazzeli mazlumlara yönelik atılması gereken adımları konuşacak. İspanya aynı zamanda Türkiye’nin NATO müttefiki. Terör belasıyla hesaplaşan ve Türkiye’yi de en iyi anlayacak ülkelerden birisi İspanya. Türkiye Cumhuriyeti’nin de ikili ilişkilerinde avantaja dönüştürmek istiyor. Batı kamuoyunun İsrail’e ses çıkarabilecek ülkeleri ikna etmek için yer alıyor Türkiye. İkili ilişkilerinde aynı Türkiye dışında başka ülkelerin de ABD müttefik bu konuda baskı yapması için İsrail’e ateşkes masasına dönmesi İspanya’daki yetkililerle de Başkan Erdoğan temasta. Görüşmelerinin de ana ekseninde Gazze var” açıklamasını yaptı.

BATILI DEVLETLER GAZZE KONUSUNDA KIRILMA NOKTASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İspanya başbakanı hakkında görüşlerine de değinen Alan, “Mesele dünyada batılı ülkelerde sol kesim Filistin’e destek verirdi. Türkiye’de de sol kesim İsrail yanında yer alıyor. O Batı’daki sol kesim dediğimiz grupların da İspanya’daki yönetim temsil ediyor. Sadece İspanya başbakanın desteği ile sınırlandırmamak lazım. İspanya kralı da Filistin’e çok destek veriyor. Bu ülkelerde monarşi katı bir şekilde uygulanıyor. Batı içerisinde bu ülkedeki yönetimlerin de Filistin’e destek vermesi aslında ciddi bir kırılma noktası oluşturuyor. Özellikle İspanya Filistin devletini resmen tanıdı. İsrail 2000 yıl sonra İsrail denilerek bir fikirle İsrail’i kurdular. O yüzden biz Filistin’i ortada devlet gibi görünen hiçbir şey olmasa da sonuna kadar kanımızla canımızla savunmaya devam edeceğiz. Batılı ülkelere de anlatmaya devam edeceğiz. İspanya Türkiye’nin en kararlı müttefiki gibi görünüyor. Türkiye’de Gazze için daha sağlam bir zemine oturtmak için hem ikili ilişkileri geliştirmek için devam ediyor” dedi.