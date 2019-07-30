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Akit TV'den ses getirecek Suriye belgeseli

Anadolu'ya sığınan mültecilerin öyküsünü anlatan Mülteci ve Göçmen Limanı Anadolu belgeseli, bu akşam 20.15'te Akit TV'de.

30 Temmuz 2019 Salı 12:35

Anadolu hiçbir zaman insanlığa sırtını dönmedi. Ölümden ve yokluktan dolayı yuvalarını bırakıp Anadolu'ya sığınan Müslümanların dramı sizleri bekliyor.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay'ın yapım ve yönetmenliğinde hazırlanan Mülteci ve Göçmen Limanı Anadolu belgeseli, bu akşam 20.15'te Akit TV'de.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:35
  1. Suriye
  2. mülteciler
  3. belgesel
  4. Akit TV

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  • AhmetAhmet13 dk önce
    Sevgili Akit hükümeti suriyeliler konusunda aklama gayretinin bir ürünü anladığım kadarıyla ama milletle inatlaşılmaz millet kararını verdi sevmedi istemiyor suriyelileri hem 8 yıl baktık azmı yeter da milletle inat olmaz inatlaşılıyor Akparti tokat yedi istanbul seçiminde şimdi tekme yiycek yapmayın gözünüzü seveyim aptalca inat yüzünden savunma sanayimiz hdpkknın israilin amerikanın eline geçecek hata ediyorsunuz

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