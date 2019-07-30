Akit TV'den ses getirecek Suriye belgeseli
Anadolu'ya sığınan mültecilerin öyküsünü anlatan Mülteci ve Göçmen Limanı Anadolu belgeseli, bu akşam 20.15'te Akit TV'de.30 Temmuz 2019 Salı 12:35
Anadolu hiçbir zaman insanlığa sırtını dönmedi. Ölümden ve yokluktan dolayı yuvalarını bırakıp Anadolu'ya sığınan Müslümanların dramı sizleri bekliyor.
İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay'ın yapım ve yönetmenliğinde hazırlanan Mülteci ve Göçmen Limanı Anadolu belgeseli, bu akşam 20.15'te Akit TV'de.
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