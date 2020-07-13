AKİT TV'deki hilafet sözleri FETÖ'cüleri rahatsız etti

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulmasının ardından "Ayasofya Müzesi"nin twitter sayfası kapandı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın muze.gov.tr sitesinde de ismi "Ayasofya-i̇ kebi̇r cami̇i̇" olarak değiştirildi.

AKİT TV'deki Pazar Manşeti programında Ayasofya Camisi tartışıldı. Programda moderatör Dağıstanlı, konuğu Musa Biçkioğlu'na "Ayasofya kararının arkasından bir de hilafetin gelmesi gerekmez mi?" diye sordu.

Dağıstanlı'ya yanıt veren Musa Biçkioğlu, "Mutlaka gerekirdi. Mutlaka lazım" dedi. Dağıstanlı daha sonra "Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cüler rahatsız

Eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya kuruluşu Samanyolu Haber, AKİT TV'deki hilafet lehine yapılan açıklamalardan rahatsız oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında binlerce insanın ölümüne neden olan örgüt lehine sürekli güzellemeler yapan ve Türkiye aleyhine yaptığı haberlerle Batı'nın yanında duran Samanyolu Haber, hilafet sözünden rahatsız olarak 'Akit TV'de ilginç sözler' başlığıyla yapılan açıklamaları haberleştirdi.

FETÖ'cülerin skandal haberi tepki çekerken bazı duyarlı vatandaşlar 'Hani Müslümandınız?' şeklinde yorumlar yaptı.