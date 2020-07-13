  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

AKİT TV'deki hilafet sözleri FETÖ'cüleri rahatsız etti

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar sonrası camiye dönüştürülmenin yolu resmen açıldı. Karara ilişkin AKİT TV'de ekranlara gelen Pazar Manşeti programında gündeme gelen 'Hilafet' konusu FETÖ'cüleri ve bazı muhalif kesimi rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:31:00 - 2020-07-13 15:36:28
AKİT TV'deki hilafet sözleri FETÖ'cüleri rahatsız etti

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulmasının ardından "Ayasofya Müzesi"nin twitter sayfası kapandı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın muze.gov.tr sitesinde de ismi "Ayasofya-i̇ kebi̇r cami̇i̇" olarak değiştirildi.

AKİT TV'deki Pazar Manşeti programında Ayasofya Camisi tartışıldı. Programda moderatör Dağıstanlı, konuğu Musa Biçkioğlu'na "Ayasofya kararının arkasından bir de hilafetin gelmesi gerekmez mi?" diye sordu.

Dağıstanlı'ya yanıt veren Musa Biçkioğlu, "Mutlaka gerekirdi. Mutlaka lazım" dedi. Dağıstanlı daha sonra "Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cüler rahatsız

Eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya kuruluşu Samanyolu Haber, AKİT TV'deki hilafet lehine yapılan açıklamalardan rahatsız oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında binlerce insanın ölümüne neden olan örgüt lehine sürekli güzellemeler yapan ve Türkiye aleyhine yaptığı haberlerle Batı'nın yanında duran Samanyolu Haber, hilafet sözünden rahatsız olarak 'Akit TV'de ilginç sözler' başlığıyla yapılan açıklamaları haberleştirdi.

FETÖ'cülerin skandal haberi tepki çekerken bazı duyarlı vatandaşlar 'Hani Müslümandınız?' şeklinde yorumlar yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

onlar vatikanin vatansiz ...siz yalakalari.
  • Yanıtla

abdrhman

bu fatöşçüler müslümanlık maskesi takmış hıristiyan kökenli içimizdeki türk isimli bilhassa yahudi kökenli vatan hainleridir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı