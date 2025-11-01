  • İSTANBUL
Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hattat Hüseyin Kutlu
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hattat Hüseyin Kutlu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hattat Hüseyin Kutlu

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Hattat Hüseyin Kutluk konuk oluyor.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta Hattat Hüseyin Kutlukk konuk oluyor.

Hüseyin Kutlu sanata ne zaman ve nereden başladı? İslam Medeniyetinin 1400 yıllık birikimi İstanbul Mushafı nasıl oluştu? Harf Devriminin oluşturduğu hafıza kaybı ve açtığı yaralar için ne düşünüyor?

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=PzZMARso8Bc

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

