Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hattat Hüseyin Kutlu

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta Hattat Hüseyin Kutlukk konuk oluyor.

Hüseyin Kutlu sanata ne zaman ve nereden başladı? İslam Medeniyetinin 1400 yıllık birikimi İstanbul Mushafı nasıl oluştu? Harf Devriminin oluşturduğu hafıza kaybı ve açtığı yaralar için ne düşünüyor?

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

