Akit TV’de ibret olacak gönderme! Özdil, Ataklı ve Altaylı beş 'boru'luk oldu

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Sabri Şahsuvar sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Deri Kutu programında gündeme ilişkin konular ele alındı.

Programın son bölümünde Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'deki terörle mücadelesi masaya yatırıldı.

Yerli ve milli savunma hamleleriyle bölgesel ve küresel güç haline gelen Türkiye'nin son gözdesi ise milli muharip uçak KAAN oldu.

Sabri Şahsuvar, KAAN'la ilgili çirkin ifadeler kullanan fondaş medyanın sözde gazetecileri Yılmaz Özdil, Can Ataklı ve Fatih Altaylı'yı beş 'boru'luk yaptı.

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"İçimizdeki Roma'nın çocukları bitmedi"

"İçimizdeki Roma'nın çocukları bitmedi" diyen Şahsuvar şunları kaydetti:

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın o güzelim ürettiği o borular sırasıyla Yılmaz Özdil, Can Ataklı ve Fatih Altaylı'ya göndersinler. Ne iş yarıyormuş.

İçimizdeki Roma'nın çocukları bitmedi. Bu ülkede 70-80 yıl boyunca saç sakalla kılık kıyafetle uğraştık. Tam da o soba borularını ürettiğimiz zaman menşeini sormaya başladılar.

Bence bu boruların menşeini sormaktan çok artık kenar köşenizde bir yer açarsınız. Artık o boruları Milli Savunma Bakanlığı mı, Savunma Sanayii Başkanlığı mı veya sayın Cumhurbaşkanımız mı gönderir bilmiyorum.