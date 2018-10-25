Akit TV sunucusuna kumpas kuran müfteriler cezaevinde! Ahmet Keser hâlâ sanık

Hakkı Bilir/ İSTANBUL

Akit TV sunucusu Ahmet Keser’in, Afrin Harekatı’nın önemini vurguladığı ve sivil hassasiyetini belirttiği sözlerinin, bir grup azgın azınlık tarafından çarpıtılarak servis edilmesi sonrası açılan davanın dün ikinci duruşması görüldü. Keser hakkında dava açılmasını sağlayan CHP’li Eren Erdem’in terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklanması, bir başka şikayetçi Şecaattin Çeliker ve avukatı Gülcan Karakaş’ın ise Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanmasına rağmen davanın halen devam etmesi de tepki çekti. Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya, sunucu Ahmet Keser, Avukat Ali Paccı ve Ramazan Fatih Uğurlu ve Doğan Kasadolu da katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Keser, “Ben, TSK’nın asla sivilleri hedef almadığını, terör örgütlerini hedef aldığını anlattım. İfadelerim cımbızlandı ve linç edildim. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Suç unsuru yoktur

Avukat Ali Paccı da, müvekkilinin büyük bir komplo ile muhatap olduğunu kaydederek, “Bir nefret suçu söylemi istismarı ile karşı karşıyayız. Bu davanın açılmasını sağlayanlar, suç örgütü Adnan Oktar üyesi olmaktan tutukludur. Eren Erdem ise terör örgütüne yardım etmekten tutukludur. Müvekkilimin eylemi suç unsuru oluşturmamaktadır” şeklinde konuştu. Görüntüleri servis edip davanın açılmasını sağlayan kişilerin tutuklu olduğunu hatırlatan Paccı, “Bu davanın açılmasını sağlayanlardan bir tanesi Şecaattin Çelikler, hem kendisi hem avukatı, Adnan Oktar örgütünün üyesi olması sebebiyle tutukludur. Eren Erdem ise terör örgütüne yardım yapmaktan tutukludur. Müvekkilimin eylemi suç unsuru oluşturmamaktadır. Kamu düzeni ve güvenliği için açık ve yakın tehlike oluşturmayacağı gibi ihbar edenlerin tazyikiyle önünüze gelen bu davada asıl ihbar edenlerin kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından düştükleri durum ironiktir” dedi. Duruşma hakimi mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Nefret suçu söylemi ile karşı karşıyayız

Adnan Oktar suç örgütü militanlarınca başı ve sonu kırpılarak servis edilen sözleri sonrası hakim karşısına çıkan Keser, “Ben, TSK’nın asla sivilleri hedef almadığını, terör örgütlerini hedef aldığını anlattım. İfadelerim cımbızlandı ve linç edildim. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Gazetemizin deneyimli avukatı Ali Paccı ise, “Bir nefret suçu söylemi istismarı ile karşı karşıyayız. Bu davanın açılmasını sağlayanlar, suç örgütü Adnan Oktar üyesi olmaktan tutukludur. Eren Erdem ise terör örgütüne yardım etmekten tutukludur. Müvekkilimin eylemi suç unsuru oluşturmamaktadır” ifadelerini kullandı.