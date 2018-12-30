Akit TV de YSK listesinde yer aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yasa gereği, ülke çapında yayın yapan özel televizyonlar ile radyoları belirledi. YSK’nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun hükümlerine tabi olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, 298 sayılı Kanun’a göre, ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye YSK’nın yetkili olduğu kaydedildi. Karara göre, grubumuza bağlı Akit TV de, Türkiye’de ve Türkiye’ye yönelik ülke çapında Türkçe yayın yapan özel televizyonlar arasında gösterildi.