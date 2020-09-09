Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi

Çakma stratejist Erol Mütercimler'in imam hatipliler hakkında söylediği "sahtekar, cinsi sapık, ahlaksızdır" sözleri büyük tepki çekti.

Akit Tv tarafından hazırlanan "Hiç biri imam hatipli değil" başlıklı yorum Erol Mütercimler gibi şuursuzlara ders niteliği taşıdı.

İşte ders niteliğindeki yorum:

Fadime Şahin 28 Şubat figüranlarından düz lise mezunu, Müslüm Gündüz ilkokul mezunu, Adnan Oktar Mimar Sinan Güzel Sanatlardan terk, Abdullah Öcalan lise mezunu imam hatip düşmanı, Fetullah Gülen kendisi ve cemaati imam hatip düşmanı olmasıyla biliniyor. A. Deniz Atabay laikçi Atatürkçü kendisinden iş isteyen kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Tuma Çelik imam hatipli değil kadına tacizle suçlanıyor. HDP milletvekili bu insan. Fatih Nurullah isimli sahte şeyh düz lise mezunu imam hatiplilerden nefret ediyor. Erol Mütercimler askeri liseden çıkma kendisi harp okulundan çıkma, Ali Kalkancı da zaten 28 Şubat'ın sahte şeyhlerinden. Bunların hiç biri imam hatip mezunu değil, bu isimlerin hepsi de imam hatiplerin kapatılmasını istiyor.

Erol Mütercimler imam hatipliler için "sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı. Bir insanın bu ifadeyi kullanması da ülkesinden bir haber olduğunu gösteriyor. Tekke ve Zaviyeler kapatılınca merdiven altı bir sistem kuruldu. Osmanlı Tekke ve Zaviyeleri kontrol ediyordu. Cumhuriyetle Merdiven altı kurulan bu yapılar denetlenemedi. Böyle olunca sapkın insanlar ortaya çıktı.

Sahtekarların hepsi dini bilgisi olmayan kişileri ağına düşürüyor.