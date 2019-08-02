Akit sordu, vatandaş cevapladı! "Çocuklarımızın ahlaklı yetişmesini istiyoruz"
Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, "RTÜK'ün internet yayınlarını denetlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. İnternetteki denetimsiz yayınlara tepki gösteren anne babalar, 'Evlatlarımızın ahlaklı yetişmesini istiyoruz." diyerek RTÜK'e tam destek verdi.02 Ağustos 2019 Cuma 19:54
Taha Emre Özdemir Ankara
RTÜK'ün internet platformlarından yapılan yayınları denetlemesinin önünü açan Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bazı çevrelerin tepkisini çekti.
Toplum bu yayınlardan bıktı!
Akit Soruyor ekibi, bugün vatandaşlara, "RTÜK sizce internetteki yayınları da denetlemeli mi?" sorusunu yöneltti. Özellikle Netflix ve benzeri platformların yayınları toplum ahlak yapısı ile birlikte gençleri de tehdit ederken, anne babalar RTÜK'E şu sözlerle destek verdi: "Evlatlarımızın ahlaklı yetişmesini istiyoruz."
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