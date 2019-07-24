Akit sordu, gençler cevapladı: Azimle çalışan karşılığını alır
Akit Soruyor ekibi bugün üniversite sınavında başarılı olarak tercih heyecanı yaşayan gençlere mikrofon uzattı. Gençler gelecekleri ile ilgili umut dolu mesajlar verdi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:44
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
Akit Soruyor ekibi bugün üniversite adayı gençelere mikrofon uzaatı. Sınavda umduğunuzu buldunuz mu? diye sorduğumuz gençler hedeflerini anlattı.
Gelecekten umutlu olan gençler azimle çalışarak başaramayacak hiçbir şeyin olmadığını ifade ettiler.
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Üniversite sınavında başarılı olan adaylar şimdi de tercih maratonunda ter dökecek. YÖK tarafından 23 Temmuz Salı günü başlatılan tercih hakkı 29 Temmmuz Pazartesi günü sona erecek. Yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı ancak üniversite kayıtları 19–23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
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