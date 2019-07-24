Akit sordu, gençler cevapladı: Azimle çalışan karşılığını alır Akit Soruyor ekibi bugün üniversite sınavında başarılı olarak tercih heyecanı yaşayan gençlere mikrofon uzattı. Gençler gelecekleri ile ilgili umut dolu mesajlar verdi.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Akit Soruyor ekibi bugün üniversite adayı gençelere mikrofon uzaatı. Sınavda umduğunuzu buldunuz mu? diye sorduğumuz gençler hedeflerini anlattı. Gelecekten umutlu olan gençler azimle çalışarak başaramayacak hiçbir şeyin olmadığını ifade ettiler. Eğitimci Apaydın'dan öğrencilere tercih uyarısı: Ülkemizde süreç tersine işliyor Üniversite sınavında başarılı olan adaylar şimdi de tercih maratonunda ter dökecek. YÖK tarafından 23 Temmuz Salı günü başlatılan tercih hakkı 29 Temmmuz Pazartesi günü sona erecek. Yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı ancak üniversite kayıtları 19–23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.