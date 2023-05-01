Akit Medya’daki tahribat büyük!

HABER MERKEZİ

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında perşembe günü çıkan yangın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince yaklaşık 60 saatin sonunda ancak söndürülürken geride ağır hasar bıraktı. Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV’nin ofislerinin de yer aldığı merkez binamızın altındaki halı fabrikasında çıkan yangın sonrası bina kullanılamaz hale gelirken, dün olay yeri inceleme ekipleri gelerek yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerde bulundu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bekleyişlerini sürdürdüğü merkez binamızın 3. katında yer alan gazetemizin Yazı İşleri, Dizgi Servisi, Haber Merkezi, Yayın Kurulu Odası ve Arşiv Servisi yoğun duman nedeniyle oluşan zift tabakası ve ısıya bağlı hasarlar nedeniyle ağır zarar görürken, 4. katta bulunan Akit TV stüdyosu ise tamamen yandı. Aralarında Akit TV ile Reklam ve Dağıtım Servisleri ile diğer departmanların yer aldığı tüm katlar işlevini yitirirken, halı fabrikasının deposuyla sırt sırta olan www.yeniakit.com.tr ofisi, yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiyenin sıktığı sular nedeniyle büyük zarar gördü.

Akit Medya yöneticileri yangın çalışmalarını olay yerinde takip etmeyi sürdürürken, geçmiş olsun dileklerini iletmek ve destek ziyaretinde bulunmak için gelen misafirlerini ise bina önüne koydukları masa ve sandalye ve civardaki kafelerde ağırlıyor.