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Medya Akit Medya’da üst düzey görevlendirme
Medya

Akit Medya’da üst düzey görevlendirme

Yeniakit Publisher
2023-10-03 20:18:00 -
Akit Medya’da üst düzey görevlendirme

30 yıldır ‘İnananların gür sesi’ olarak yayın hayatını sürdüren Akit Medya’da üst düzey bir atama gerçekleştirildi. M. Enes Kaçmaz, Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü olarak atandı.

Her geçen gün büyüyerek yoluna devam eden ‘İnananların Gür Sesi’ Akit Medya Grubunda bir bayrak değişimi yaşandı.

Bünyesinde; Akit TV, Yeni Akit Gazetesi, akittv.com.tr, yeniakit.com.tr, Ekonomik Bakış Dergisi gibi sektörün önde gelen yayın kuruluşlarını bulunduran Akit Medya daha önce ayrı çalışan reklam birimini tek çatı altında toplama kararı aldı.

Bünyesinde pek çok markayı barındıran Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü olarak da M. Enes Kaçmaz göreve getirildi.

Kaçmaz “Akit Medya bugün her zamankinden daha büyük bir kurum haline geldi. Her geçen gün yayıncılık olarak gücümüze güç katarak ilerliyoruz. Medya sektörü pek çok dişlinin bir araya gelmesi ve uyumu ile gerçekleşen bir sektördür. Bizler de işin ekonomi boyutunda üzerimize düşeni en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Bizlerin mottosu her gün biraz daha ileri taşımak olacaktır. Reklam birimi olarak tek çatı altında toplanmak kurumumuz için çok hayırlı olacaktır diye umuyorum. Göreve layık gören Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu Bey’e şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı
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