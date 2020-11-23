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Aktüel Akit Medya ve Sadakataşı Derneği el ele veriyor
Aktüel

Akit Medya ve Sadakataşı Derneği el ele veriyor

Suriye’de güvenli bölgelerde yüzlerce konut inşa eden Sadakataşı Derneği, şu an temeli atılan 11. Bölgedeki evlerin yapımını Akit Medya ile birlikte inşa ediyor ve projeyi büyütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:20:00 - 2020-11-23 15:58:12

Sadakataşı Derneği, Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalardan dolayı güvenli bölge olarak gördükleri sınırımıza yakın bölgelere göç eden mülteci aileler için 10 ayrı bölgede 2 bin kalıcı konut inşa etti. Yapımı tamamlanan bu konutlarda 10 bin mülteci hayatını idame ettiriyor. Mültecilerin hayata tutunduğu bu bölgelerde sosyal yaşam ve ibadethane ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar, parklar ve camiler inşa ediliyor. Sadakataşı Derneği’nin yapımına geçen sene başladığı kalıcı konutların inşaatları halen devam etmekte. Sadakataşı Derneği, şu an temeli atılan 11. Bölgedeki evlerin yapımını Akit Medya ile birlikte inşa ediyor ve projeyi büyütüyor.

AKİT MEDYA İLE SADAKATAŞI DERNEĞİ EL ELE VERİYOR evlerin yapımına devam ediliyor. Gelin sizde yardıma ihtiyacı olan bu ailelere elinizi uzatın.

SMS bilgisi: İDLİB  yaz 2989’a gönder 10 tl bağışla

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Merkez şubesi, hesap adı Sadakataşı Derneği

Hesap numarası: 1672029 – 57

İBAN: TR780020300001672029000057

Briket ev ücreti: 4.000 TL

İrtibat no: 0216 5140461

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