Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu şöyle konuştu;

BİR PATLAMA SESİ DUYULDU

Bir patlama sesi ile birlikte yoğun bir dumana maruz kaldık. Arkadaşlar hemen itfaiyeye haber verdiler itfaiye olay mahalline intikal etti. Fakat 20 saate aşkındır yangın hala söndürülemedi. Kontrol altına alınamadı. Tabi burada İBB itfaiyesinin de ne kadar acemice davrandığına şahit olduk. Maalesef şu ana kadar bir yaralımız bir can kaybımızın olmayışı bizi teselli eden en önemli unsurlardan bir tanesi.

Tabi değişik şekilde sosyal medyada da ‘Cehennemin Ateşi Çocukları’ şeklinde de birtakım tweetler atılıyor. Sabotaj olabilir şeklinde duyumlar da alıyoruz. Tabi emniyet yetkilileri olayla ilgilenecekler ona göre bir rapor hazırlanacak. Şu anda kesin bir şey dememiz mümkün değil. Bekliyoruz, tabi içeri girmemiz de mümkün değil. Çok acil olarak bazı disketler alındı. Ama tamamı ile şu an içeri girmemiz söz konusu değil.



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Akit gazetesi yanıyor... İBB itfaiye seyrediyor.

İTFAİYE KOORDİNASYON SAĞLAYAMADI

İtfaiye 10 dakika civarında geldi. Fakat bir iş bilmezlik söz konusu. İtfaiye erlerinin tecrübesiz olduklarına şahit oldum. Sadece seyrediyorlar. Boş tankerle olay mahaline gelen itfaiye araçlarına şahit olduk. Tabi İstanbul’un çeşitli yerlerinden yirmiye yakın takviye itfaiye aracı geldi. Fakat burada bir yönetim zafiyeti olduğunu gözlemledik. İyi bir koordinasyon sağlansaydı bu yangın şimdi çoktan söndürülmüş olacaktı. Bizde binaya girme imkanına sahip olacaktık.

O patlama sesiyle birlikte kısa bir süre içinde yangın ilerledi. Diğer üst katlara da sirayet etti. İtfaiyenin geldiği anda alevli bir yangın söz konusu değildi. İtfaiye geldikten 1-2- hatta 3 saat sonra alevli yangınlara karşı bir şey yapamadık sadece seyrettik.

Olaydan 5 saat sonra köpük sıkan robotlar geldi bu robotlar kısa zaman içinde gelselerdi bu yangın bu kadar büyümeyecekti. Belki de şimdi söndürülmüş olacaktı.

Patlama sesi trafo değildi. Trafoda herhangi bir zarar ziyan yok. Tamamen alt katta dikim atölyesinin kapı tarafından ses geldiğini arkadaşlar ifade ettiler. Biz sadece sesi duyduk o sesten sonra yoğun dumanla karşı karşıya kaldık ve akabinde de saatler sonra alevler yükselmeye başladı. Maalesef 20 saat geçmesine rağmen hala kontrol altına alınamadı.

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Ekipler yangının 15'inci saatinde alt katlarda devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara girerek müdahale ediyor. Yangının tamamen söndüğü noktalarda ise soğutma çalışmalarına yapılıyor.

Akit Medya Grubunda çıkan yangını 'Ateşin çocukları insiyatıfi' isimli bir örgüt üstlendi.