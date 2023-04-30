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Gündem Akit medya binamızdaki yangın 60 saat sonra söndürüldü
Gündem

Akit medya binamızdaki yangın 60 saat sonra söndürüldü

Yeniakit Publisher
2023-04-30 07:12:00 - 2023-04-30 07:19:14
Akit medya binamızdaki yangın 60 saat sonra söndürüldü

Küçükçekmece'de, Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin alt katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın yaklaşık 60 saat sonra söndürüldü. Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan 9 katlı iş merkezinin alt katında faaliyet gösteren halı imalathanesinde 27 Nisan'da çıkan yangına itfaiye ekipleri 101 araç ve 296 personelle müdahale etti.

Üst katlara da sıçrayan yangın, 46 saat sonra kontrol altına alınırken, 60. saatte söndürüldü. 

İş merkezinin tamamını kaplayan dumanlar da tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin iş merkezindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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