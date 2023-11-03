Akit manşete taşıdı ekonomi kazandı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Yeni Akit Gazetesi, ülkemizin yıllardır çözülemeyen sorunlarından birinin daha çözümünde etkili oldu. Akit’in yıllar içinde defalarca gündeme getirdiği yed-i emin otoparklarda çürüyen araçların ekonomiye kazandırılması yönünde çalışmalar başladı. Adalet Bakanlığı’nın hayata geçirdiği düzenleme ile yed-i emin otoparklarda yatan 700 bin kadar aracın ekonomiye kazandırılması sağlanacak.

Akit’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tüm Yed-i Emin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Rasim Uluç, Adalet Bakanlığının hacizli araçların tasfiyesine başladığını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Emlak ve Sosyal Güvenlik Kurumunun henüz bu konuda adım atmadığını söyledi.

Ülkemiz her yıl hurda araçlara 9 milyar dolar ödüyor

Bir an önce diğer kurumların da tasfiye sürecini başlatmasını beklediklerini kaydeden Uluç “Adalet Bakanlığı’nın başlattığı tasfiye süreciyle yediemin otoparklarda yatan 1 buçuk milyon aracın 700 bini tasfiye edilecek. Vergi Daireleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu da çalışmalara başlarsa 1 buçuk milyon aracın tümünün tasfiye edilmesi sağlanacak. Bütün kurumlar tasfiye sürecini başlatırsa 1 yıl içinde bütün araçların tasfiye edilebileceğini düşünüyoruz. Türkiye her yıl hurda alımına 9 milyar dolar ödüyor. AB ülkelerinden preslenmiş araç alıyoruz. Tasfiye süreci sayesinde bu döviz çıkışından kurtulacağız. Bürokratik işlemler sonradan yapılsın, yazışmalar sona bırakılsın. Biliyorsunuz deprem bölgesinde büyük bir inşa seferberliği var. Buraya ülkemiz büyük kaynak ayırdı. Eğer yediemin otoparklardaki araçların tasfiyesi süratle yapılabilirse ülke ekonomisine aşağı yukarı 25 milyar dolar kaynak girişi sağlanacak. 1990’lı yıllardan beri bekleyen araçlar var. Satışlardan 21-22 milyar dolar gelir elde edilecek. Devlet bunun yanında 2 buçuk 3 milyar dolar motorlu taşıtlar vergisi geliri elde edecek. Bu araçlar satılıp piyasaya çıktığı andan itibaren oto sanayi sektörü canlanacak. Araçları alanlar lastik alacak, parça alacak, tamiratını yaptıracak, boyasını yaptıracak. Sigortasını yaptıracak. Bunların da ülke ekonomisine katkısı 2 buçuk 3 milyar dolar. Bir yılda ülke ekonomisine 25 milyar dolar katkı sağlanmış olacak. Bu nedenle bütün ilgili kurumların süratle tasfiye çalışmasını başlatmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.