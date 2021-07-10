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Gündem Akit, "Hayvan Hakları Yasası" tuzağına karşı uyarmıştı! Kafayı çıkarmaya başladılar
Gündem

Akit, "Hayvan Hakları Yasası" tuzağına karşı uyarmıştı! Kafayı çıkarmaya başladılar

Akit, "Hayvan Hakları Yasası" adı altında İslami değerlere karşı saldırılar yapılacağı yönünde aylar önce uyarısını yapmıştı. Kanunun Meclis'te kabul edilmesinin ardından din karşıtları, kanunu Kurban Bayramı'na karşı kullanmaya başladı. Son olarak Enver Aysever isimli İslam düşmanı, Kurban Bayramı'nın yasaklanmasını bayramda sadece bağış yapılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 16:05:00 - 2021-07-10 16:34:03

 yeniakit.com.tr 

Gazetemiz Yeni Akit, aylar önce Hayvan Hakları Kanunu hakkında uyarılarda bulunarak AK Parti’nin tuzağa düşürülmek istendiğini söyledi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, hayvanların haklarının korunması için adım atılmasının yanlış olmadığını, işkencecilere ağır cezalar verilmesini desteklediğini söyledi. Ancak Karahasanoğlu, çıkarılacak kanunun mahiyetinin önemine dikkat çekerek, İslam düşmanlarının harekete geçebileceği bir kanun olmaması gerektiğini söyledi. Karahasanoğlu, kanunun Kurban Bayramı’na karşı kullanılabileceğinin altını çizdi.

Ali Karahasanoğlu üstüne basa basa uyarmıştı! 'Hayvan hakları yasası' çıkmadan 'Kurban ne olacak?' tartışmaları başladı
Ali Karahasanoğlu üstüne basa basa uyarmıştı! 'Hayvan hakları yasası' çıkmadan 'Kurban ne olacak?' tartışmaları başladı

Gündem

Ali Karahasanoğlu üstüne basa basa uyarmıştı! 'Hayvan hakları yasası' çıkmadan 'Kurban ne olacak?' tartışmaları başladı

Akit tehlikeye karşı uyarmıştı

Ve kanunun geçmesiyle birlikte İslam düşmanları, Kurban Bayramı’nın yasaklanması için çağrılarda bulunmaya başladı!.. Daha önce “Terzi Yamağı” Barbaros Şansal’ın yaptığı çağrıyı, şimdi de İslam karşıtlığıyla bilinen sözde gazeteci Enver Aysever yaptı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aysever, “Hayvan Hakları Yasası üstüne uzun konuşmak lazım. Birini korurken diğerini zorla mezbahayı götürmek ne anlama gelir? Kurban etmek yerine bağış yapmak mesela din düşünürleri bunu tartışmalı. Hekimler etsiz beslenme sorununa açıklık getirmeli.” ifadelerini kullandı.

Aysever’in rezil paylaşımları şu şekilde:

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Yorumlar

Semir

Her gün rakısını yudumlarken yediği kebablar bitkisel değil herhalde. 
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MİLLET

Ey Enver Aysevermisin nesin sapla samanı kariştirma kurban Allah'ın emridir sen git başka yerde hönkür başimiza icat çikarma
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