Akit, "Hayvan Hakları Yasası" tuzağına karşı uyarmıştı! Kafayı çıkarmaya başladılar

yeniakit.com.tr

Gazetemiz Yeni Akit, aylar önce Hayvan Hakları Kanunu hakkında uyarılarda bulunarak AK Parti’nin tuzağa düşürülmek istendiğini söyledi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, hayvanların haklarının korunması için adım atılmasının yanlış olmadığını, işkencecilere ağır cezalar verilmesini desteklediğini söyledi. Ancak Karahasanoğlu, çıkarılacak kanunun mahiyetinin önemine dikkat çekerek, İslam düşmanlarının harekete geçebileceği bir kanun olmaması gerektiğini söyledi. Karahasanoğlu, kanunun Kurban Bayramı’na karşı kullanılabileceğinin altını çizdi.

Akit tehlikeye karşı uyarmıştı

Ve kanunun geçmesiyle birlikte İslam düşmanları, Kurban Bayramı’nın yasaklanması için çağrılarda bulunmaya başladı!.. Daha önce “Terzi Yamağı” Barbaros Şansal’ın yaptığı çağrıyı, şimdi de İslam karşıtlığıyla bilinen sözde gazeteci Enver Aysever yaptı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aysever, “Hayvan Hakları Yasası üstüne uzun konuşmak lazım. Birini korurken diğerini zorla mezbahayı götürmek ne anlama gelir? Kurban etmek yerine bağış yapmak mesela din düşünürleri bunu tartışmalı. Hekimler etsiz beslenme sorununa açıklık getirmeli.” ifadelerini kullandı.

Aysever’in rezil paylaşımları şu şekilde: