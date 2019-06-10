Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a sahip çıkıyorum

Rasim Duman

Bizim cenâhtaki en yetkili, en sevdiğimiz, en iftihâr ettiğimiz ve en güvendiğimiz insanlardan bazılarının bile, bu mesele üzerinde Şer Cephesi’nin estirdiği fitne rüzgârının tesiri altında kalmış olmalarını hâyret ve üzüntü ile seyrediyorum.

Efendiler, bir saatlik bir konuşma yapsak, içinden cımbızla çekilecek iki cümle ile “hepimiz” vatan hâini ilân edilebiliriz.

Bir konuşmanın “siyâk” ve “sibâk”ına bakılır; bir de onu söyleyenin geçmişine...

Askere en fazla sevdâlı, hürmetli, muhâbbetli bir insanın, bütün Silâhlı Kuvvetlerimiz’e hakaret ettiğini düşünmek ve kabûl etmek için, zihnimizi, mantığımızı, muhâkememizi, insâfımızı ve adâletimizi, YENİÇAĞ’ın, SÖZCÜ’nün, FOX TV’nin, CUMHURİYET’in, ODA TV’nin, HALK TV’nin...ellerine ve irâdelerine bırakmış olmamız gerekiyor.

Ki, Murat Alan, bu ülkenin “gizli kahramanlarından” ve “fedâîlerinden” biridir.

MİT TIR’ları üzerinden, Devletimize, Hükümetimize ve Kahraman Reisimiz’e yapılmak istenen ihânet operasyonunun ortaya çıkmasını ve akamete uğratılmasını sağlayan en büyük aktörlerden biridir.

Durum böyle iken, siz kimi “asker düşmanlığı” ile suçluyorsunuz yahu...?!!! Şurası da unutulmasın ki, bendeniz de emekli bir askerim. Eğer Murat Alan’a “haklı” bir tepki konulacak ise o tepkinin içinde ben de yer alırım elbette ki...

Amma, durum öyle kamuoyuna aksettirildiği gibi değil.

Ortada, bir vatan-millet fedâîsinin ve sevdâlısının, Şer Cephesi tarafından “linç edilmesi” teşebbüsü var. Ve ben hayatımın hiçbir safhasında, haksızlık karşısında susmadım, tarafsız ve sessiz de kalmadım...! Meslek taassubu ile hareket edip de, bir Dava Yoldaşımı SATAMAM! İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum...!

Şer Cephesi’nin estirdiği şu kadarcık rüzgâr karşısında bile, hallaç pamuğu gibi sağa-sola uçuşuyoruz...!

Ya Rabb (C.C.) sen ayağımızı, rıza-yı şerîfin istikametinde mûhkem ve müstâkim kıl inşallah.

Âmin.