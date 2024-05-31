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Gündem

Akit fena yakaladı… yalan söylüyorsun Sami Selçuk!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 16:40:00 -
Akit fena yakaladı… yalan söylüyorsun Sami Selçuk!

Uzun yıllar Türk adalet dünyasında etkin görevlerde bulunan ve Yargıtay Başkanlığından emekli olur olmaz soluğu CHP'nin yayın organlarında alarak “köşe kadılığına” soyunan Sami Selçuk, Akit’e açtığı davadan söz etmeden kimseye dava açmadığını söyledi.

 HABER MERKEZİ 

Uzun yıllar Türk adalet dünyasında etkin görevlerde bulunan ve Yargıtay Başkanlığından emekli olur olmaz soluğu CHP'nin yayın organlarında alarak “köşe kadılığına” soyunan Sami Selçuk, yaptığı açıklama ile pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti. Adeta CHP'nin hukukçusu gibi davranan ve sürekli ‘kısıtlı, sancılı hukuk’ diyerek AK Parti döneminde hukuk mekanizmasının işlemediği algısını oluşturmaya çalışan Selçuk, Türk Demokrasi Vakfı’nın (TDV) düzenlediği toplantıda, “Ben bile hak arama özgürlüğümü kullanamıyorum. Mahkemenin ne karar vereceğini bilmiyorum ne zaman karar vereceğini hiç bilmiyorum. İki hürriyete dokunamazsınız: ifade ve inanç hürriyeti. Hukuk insanın içiyle ilgilenmez” diyerek, kimseye dava açmadığını söyledi.

BU NE BİÇİM YARGIÇ

İfade ve inanç hürriyetine dokunamazsınız” diyerek duyar kasan Sami Selçuk’un gerçekte ise sözlerinin tam aksi yönde eylemlere imza attığı ortaya çıktı. Akit’e karşı iflah olmaz bir nefret besleyen Selçuk’un, yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun 6 Ağustos 2015 tarihinde kaleme aldığı yazı sebebiyle savcılığa koşmuştu. Darbeci Kenan Evren’in Yargıtay üyesi yaptığı Sami Selçuk, katıldığı FETÖ’nün kanalizasyonu Samanyolu TV’de, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdir toplayan "One Minute" çıkışını küçümseyen, değersizleştiren bir tavır sergilediği ve Fetullah Gülen’e destek veren açıklamalar yaptığı için kendisini eleştiren Ali Karahasanoğlu hakkında şikâyetçi olmuştu.

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