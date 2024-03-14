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Gündem Akit Ekrem’in metro yalanını ifşa ediyor! istanbul böyle yalancı görmedi
Gündem

Akit Ekrem’in metro yalanını ifşa ediyor! istanbul böyle yalancı görmedi

Yeniakit Publisher
2024-03-14 09:38:00 -
Akit Ekrem’in metro yalanını ifşa ediyor! istanbul böyle yalancı görmedi

akit, katıldığı bir programda, “temelini attığınız bir tane metro istasyonu var mı?” sorusu üzerine göz göre göre yalan söyleyen ve İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş zamanında inşaatına başlanan metrolara çöken İmamoğlu’nun yalanını belgeleriyle çürütüyor.

Akit, son günlerde yalanları peşi sıra patlak veren ve kayıt dışı para rezaleti ile köşeye sıkışan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun maskesini düşürmeye devam ediyor. Her fırsatta AK Parti’nin projelerine çöken ve 5 yıldan kısa bir sürede 65 km raylı sistem hattı inşa ettiğini ileri sürerek kendisini ‘en çok metro yapan İBB Başkanı’ ilan eden İmamoğlu’nu, kendi bürokratlarının hazırladığı raporlar da yalanlıyor.

Mahmutbey-Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının ‘temelini sıfırdan kendisinin attığını’ iddia eden ve bitme aşamasındaki birçok metro hattını sahiplenen İmamoğlu’nun yalanını, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin tarafından hazırlanan rapor ifşa etti.

Yüzde 100'ü biten metroya çöktü

Metro konusunda en yetkili isim olan Alpkökin tarafından 2019 yılında hazırlanan “Raylı Sistemlerin Mevcut Durumu” adlı raporda, kendini “Metro Fatihi” ilan eden İmamoğlu’nun fiziki gerçekleşme oranı yüzde 100 olan Mecidiyeköy–Mahmutbey metrosuna çöktüğünü, “temelini ben attım” dediği diğer metroların ise “Yapımı Devam Eden Hatlar” olarak kategorize edildiği ortaya çıktı. Alpkökin tarafından 2019 yılında açıklanan raporda metrolarla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

• Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro, Mahmutbey–Mecidiyeköy Kısmı
Yüklenici: Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.
Tarihi: 02.01.2014
Fiziki Gerçekleşme : % 100


ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı
Yüklenici Firma: Doğuş İnşaat
İşe Başlama Tarihi: 09.11.2016
Fiziki Gerçekleşme: % 70

• Dudullu-Bostancı Metro Hattı
Yüklenici: Şenbay Kolin Kalyon Ortaklığı
İşe Başlama Tarihi: 26.02.2016
Fiziki Gerçekleşme : %70

• Ataköy-İkitelli Metro Hattı
Yüklenici Firma: AGA Enerji
İşe Başlama Tarihi: 15.02.2016
Fiziki Gerçekleşme: %40

• Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler
Yüklenici: Metrostav Ankara İnşaat.
İşe Başlama Tarihi: 21.06.2017
Fiziki Gerçekleşme : % 25

• Kirazlı-Halkalı Metro Hattı
Yüklenici: Mika Adi Ortaklığı
İşe Başlama Tarihi: 28.04.2017
Fiziki Gerçekleşme : % 8

Sıfırdan temel yalanı patladı

Katıldığı Mevzular Açık Mikrofon adlı programda Mahmutbey- Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe – Ataşehir metrosunun temelini sıfırdan kendisinin attığını iddia eden CHP’li İmamoğlu’nu yalanlayan rapor şöyle devam ediyor.

• Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Sarıgazi-Taşdelen Yenidoğan Metro Hattı
Yüklenici Firma: Doğuş –Özaltın Ort.
İşe Başlama Tarihi: 28.04.2017
Fiziki Gerçekleşme: %4

• Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı
Yüklenici firma: Gülermak + Nurol.
İşe başlama tarihi: 28.04.2017
Fiziki Gerçekleşme: %3.5

• Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Hattı
Yüklenici Firma: Makyol - Astur - İçtaş
İşe Başlama Tarihi: 05.09.2017
Fiziki Gerçekleşme: %1

• Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı
Yüklenici Firma: Alarko – Cengiz Ort.
İşe Başlama Tarihi: 28.04.2017
Fiziki Gerçekleşme : % 1

Profesyonel yalancı

Raporun “Yapımı Devam Eden Hatlar” kısmında, 8.9 km’lik “Bakırköy-İDO-Bağcılar Metro Hattı” ile 7.4 km’lik Sabiha Gökçen-Kaynarca Metro Hattı, 37.50 km’lik Gayrettepe-3. Havalimanı Metro Hattı ve Halkalı-Arnavutköy-3. Havalimanı Metro Hattı inşaatlarının devam ettiği de açıkça ifade ediliyor. CHP’li bürokratlarca hazırlanan rapor, “yalan söylemeyi bilmiyorum” diyen Ekrem İmamoğlu’nun nasıl profesyonel bir yalancı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

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Yorumlar

Yavuz 1517

İSTANBUL, İSTANBUL olalı böyle YALAN BAŞKAN ( Ekremist imamist ) görmedi.
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