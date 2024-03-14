Akit Ekrem’in metro yalanını ifşa ediyor! istanbul böyle yalancı görmedi

Akit, son günlerde yalanları peşi sıra patlak veren ve kayıt dışı para rezaleti ile köşeye sıkışan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun maskesini düşürmeye devam ediyor. Her fırsatta AK Parti’nin projelerine çöken ve 5 yıldan kısa bir sürede 65 km raylı sistem hattı inşa ettiğini ileri sürerek kendisini ‘en çok metro yapan İBB Başkanı’ ilan eden İmamoğlu’nu, kendi bürokratlarının hazırladığı raporlar da yalanlıyor.

Mahmutbey-Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının ‘temelini sıfırdan kendisinin attığını’ iddia eden ve bitme aşamasındaki birçok metro hattını sahiplenen İmamoğlu’nun yalanını, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin tarafından hazırlanan rapor ifşa etti.

Yüzde 100'ü biten metroya çöktü

Metro konusunda en yetkili isim olan Alpkökin tarafından 2019 yılında hazırlanan “Raylı Sistemlerin Mevcut Durumu” adlı raporda, kendini “Metro Fatihi” ilan eden İmamoğlu’nun fiziki gerçekleşme oranı yüzde 100 olan Mecidiyeköy–Mahmutbey metrosuna çöktüğünü, “temelini ben attım” dediği diğer metroların ise “Yapımı Devam Eden Hatlar” olarak kategorize edildiği ortaya çıktı. Alpkökin tarafından 2019 yılında açıklanan raporda metrolarla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

• Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro, Mahmutbey–Mecidiyeköy Kısmı

Yüklenici: Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

Tarihi: 02.01.2014

Fiziki Gerçekleşme : % 100



ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı

Yüklenici Firma: Doğuş İnşaat

İşe Başlama Tarihi: 09.11.2016

Fiziki Gerçekleşme: % 70

• Dudullu-Bostancı Metro Hattı

Yüklenici: Şenbay Kolin Kalyon Ortaklığı

İşe Başlama Tarihi: 26.02.2016

Fiziki Gerçekleşme : %70

• Ataköy-İkitelli Metro Hattı

Yüklenici Firma: AGA Enerji

İşe Başlama Tarihi: 15.02.2016

Fiziki Gerçekleşme: %40

• Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler

Yüklenici: Metrostav Ankara İnşaat.

İşe Başlama Tarihi: 21.06.2017

Fiziki Gerçekleşme : % 25

• Kirazlı-Halkalı Metro Hattı

Yüklenici: Mika Adi Ortaklığı

İşe Başlama Tarihi: 28.04.2017

Fiziki Gerçekleşme : % 8

Sıfırdan temel yalanı patladı

Katıldığı Mevzular Açık Mikrofon adlı programda Mahmutbey- Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe – Ataşehir metrosunun temelini sıfırdan kendisinin attığını iddia eden CHP’li İmamoğlu’nu yalanlayan rapor şöyle devam ediyor.

• Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Sarıgazi-Taşdelen Yenidoğan Metro Hattı

Yüklenici Firma: Doğuş –Özaltın Ort.

İşe Başlama Tarihi: 28.04.2017

Fiziki Gerçekleşme: %4

• Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı

Yüklenici firma: Gülermak + Nurol.

İşe başlama tarihi: 28.04.2017

Fiziki Gerçekleşme: %3.5

• Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Hattı

Yüklenici Firma: Makyol - Astur - İçtaş

İşe Başlama Tarihi: 05.09.2017

Fiziki Gerçekleşme: %1

• Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı

Yüklenici Firma: Alarko – Cengiz Ort.

İşe Başlama Tarihi: 28.04.2017

Fiziki Gerçekleşme : % 1

Profesyonel yalancı

Raporun “Yapımı Devam Eden Hatlar” kısmında, 8.9 km’lik “Bakırköy-İDO-Bağcılar Metro Hattı” ile 7.4 km’lik Sabiha Gökçen-Kaynarca Metro Hattı, 37.50 km’lik Gayrettepe-3. Havalimanı Metro Hattı ve Halkalı-Arnavutköy-3. Havalimanı Metro Hattı inşaatlarının devam ettiği de açıkça ifade ediliyor. CHP’li bürokratlarca hazırlanan rapor, “yalan söylemeyi bilmiyorum” diyen Ekrem İmamoğlu’nun nasıl profesyonel bir yalancı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.