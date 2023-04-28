  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akit binasındaki yangında son durum
Gündem

Akit binasındaki yangında son durum

Yeniakit Publisher
2023-04-28 12:44:00 - 2023-04-28 12:45:24

Akit Medya Grubu'muzun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın 17 saattir devam ediyor. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının son durumu dronla görüntülendi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akit Medya Grubu'muzun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sarmıştı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü. Yangını söndürme çalışmaları ve binada oluşan hasarın son durumu dronla görüntülendi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

Yeni Akit binasında yangın
Yeni Akit binasında yangın

Gündem

Yeni Akit binasında yangın

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!
İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!

Gündem

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!

Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Gündem

Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Akit'te çıkan yangından sonra Ateşin Çocukları İnsiyatifi adlı hesaptan skandal paylaşım!
Akit'te çıkan yangından sonra Ateşin Çocukları İnsiyatifi adlı hesaptan skandal paylaşım!

Gündem

Akit'te çıkan yangından sonra Ateşin Çocukları İnsiyatifi adlı hesaptan skandal paylaşım!

Fahrettin Altun'dan Akit Medya paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Akit Medya paylaşımı

Gündem

Fahrettin Altun'dan Akit Medya paylaşımı

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!
Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Gündem

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!
Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

Gündem

Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller
Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

Gündem

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bal

"bilinmeyen bir nedenle"; hm hmm... Asosyal medyada zil takıp oynayanlar olduğuna göre benim şüphelerim var. Şu an ki bilgim : kazada olabilir ama durum şüphesiz şüpheli. Eğer ÖYYLE bir durum ortaya çıkarsaaa ... iyi olmaz.... Cenab-ı Allah fitne ve fesat ve iftira saçanlara fırsat vermesin ve muzaffer eylemesin...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23