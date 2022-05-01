Akiş GYO’ya Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

Şirket, kalite yönetim sistemi denetim sürecini 11 Nisan 2022 tarihinde tamamladı. İç ve dış müşteri memnuniyeti odaklı anlayışıyla yönetim süreçlerini gözden geçirerek standarda uyumlu hale getirdi. Süreç boyunca tüm yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla konusunda uzman bir danışmanla çalıştı.

El kitabı uygulamaya koyuldu

Akiş GYO, ilk olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kalite Yönetim Sistemi politikasını ilk etapta kamuyla paylaştı. Ardından ‘Kalite El Kitabı’nı uygulamaya koydu. TÜV-SÜD firmasının denetimini takiben ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Müşteri odaklı ve kaliteli hizmet yaklaşımının en büyük önceliklerinden olduğunu kaydeden Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, şu ifadeleri kullandı:

Mükemmelleşme göstergesi

“Profesyonel ve çevik yönetim anlayışıyla faaliyetlerimizi yürütmek her dönemde ana stratejimiz oldu. Vizyoner bir bakış açısıyla global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma ve iyileşme çalışmalarımızı hız kesmeden hayata geçiriyoruz. Bu amaçla kurduğumuz kalite yönetim sistemimiz ve sonucunda aldığımız ISO 9001:2015 belgesi de bizim için mükemmelleşme yolculuğumuzun önemli bir göstergesidir. Kalite yönetim sistemi sürekliliği olan bir yolculuk. Biz de her geçen gün bu standardın yükselmesini sağlamaya yönelik adımlarımızı belirledik ve hayata geçireceğiz.”