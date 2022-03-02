Akiş GYO’dan önemli başarı

İSMAİL ÇOBAN

Şirketin alışveriş merkezlerinde metrekare başına cirolarda ortalamada yüzde 77 artış görüldü. Ayrıca tamamı Akiş GYO’ya ait Akbatı’da yüzde 94, Akasya’da 98 doluluk oranı korundu. Her geçen gün ivmelenen ziyaretçi sayıları da şirketin 2021’i 237.9 milyon lira net kârla kapatmasına imkân tanıdı. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İhsan Gökşin Durusoy, “Şirket olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamızla geçen seneyi gerek finansal gerek operasyonel gerekse sürdürülebilirlik anlamında başarılı bir şekilde tamamladık” dedi.

Farklılaşma çalışmaları yapılıyor

Durusoy, şöyle konuştu: “AVM’lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olmaları, yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu sebeple yılın ikinci yarısında her iki alışveriş merkezimizde tarihsel ciro rekorları kırılması bizim açımızdan sürpriz olmadı.”

Dijitalleşmeye öncelik verilecek

Bağdat Caddesi’ndeki Erenköy binasının ünlü bir marka altında eylül ayı itibariyle faaliyete geçmesiyle kira gelirlerinin arttığını belirten Durusoy, şu ifadeleri kullandı: “2022 yılı da şirketimiz açısından güzel başladı. Özellikle Akasya tarafında bazı markalara ait mağazaların planlı büyümeleri ve yenilenen kiracı karmamızla hem doluluk oranlarımızı yüzde 97-98 mertebesine çıkaracağız hem de ziyaretçilerimize daha deneyim odaklı alanlar oluşturacağız. Caddebostan ve Beykoz projelerinde ise ruhsat ile imar durumu kaynaklı olumlu gelişmeler var. Bunları da kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2022 yılında önceliğimiz yine borç azaltmak ve dijitalleşme olacak. Ayrıca 2022 yılında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak olmamız, yatırımcı tabanımızı genişletmemizi mümkün kılacak.”