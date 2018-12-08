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Akıncı'da itiraf geldi: Adil Öksüz'ü gördüm...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 06:50
Akıncı'da itiraf geldi: Adil Öksüz'ü gördüm...

4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren eski kurmay albay Emin Mert, 1985'te gittiği dershanede FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, Hava Harp Okulu'nda eğitim gördüğü süre içinde de örgütle bağının devam ettiğini dile getirdi.

Mert, geçmişte davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ü de örgüt toplantılarında gördüğünü belirterek, "Adil Öksüz'ün askeri bir ortam içinde bulunmasını zaten anormal bir durum olarak yorumluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 06:50
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