0553 313 94 23

Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona erdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:55
Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Eylül ayında yeniden bir araya gelecek.


Bugün sabah saatlerinde ara bölgede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in görüşmesi 13.15 sularında sona erdi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alan ve yaklaşık 4 saat süren görüşme tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme dönüşünde Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ın, Eylül ayında yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    1. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    2. Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2..
    3. Sarıkamış’ta kenevir operasyonu
    4. Kadir Has’ta ilk düdük Numanoğlu’nun
    5. Selim’de kavga: 15 gözaltı
    6. Atambayev böyle teslim oldu!
    7. Hasan Dağı’nda asfaltlama çalışması..
    8. Sezonun ilk maçı Bitigen’in
    9. Kurban etini 6 ile 8 saat arasında..
    10. Fuat Oktay kendilerine halı saha yapan..
    11. Gemlikli sporcu milli takıma davet..
    12. Mersin’de kayıp şahıs 2 gün sonra..
    13. Çotanak Stadı'nın yüzde 80'i tamamlandı
    14. Bedelli askerler yemin etti
    15. LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
    16. Yaz aylarında gribe dikkat
    17. Ağır metal zehirlenmesi | Sürekli..
    18. YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO..
    19. Anadolu'nun ilk hadis okulu eğitime..
    20. Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlıklı bayram..
    21. Merkezefendi’de bayram öncesi..
    22. FDH’de anestezi ile diş çekimi başladı
    23. Portekiz'de tanker şoförlerinin..
    24. LGS ikinci nakil sonuçlarına göre,..
    25. LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
    26. Günde 1 litreden daha az su..
    27. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    28. Patpatla kamyonet çarpıştı... 1 yaralı
    29. İYİ Parti'yi karıştıran "Meral..
    30. Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!