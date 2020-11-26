Akıncı Üssü davasında karar verildi (4)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, örgütün "sivil imamlar"ı ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da yargılandığı davada, 291 sanık en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 70 sanık bütün suçlamalardan beraat etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda ilk duruşması 1 Ağustos 2017'de görülen davada mahkeme, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıkladı.

Buna göre, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten örgütün "sivil imamlar"ı Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının başında bulunan eski tuğgeneral Aydemir Taşçı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dönemin 141'inci Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş, dönemin 143'üncü Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143'üncü Filo harekat subayı eski binbaşı Ali Karabulut, üssün harekat plan subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan'a 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90'ar yıl hapis cezası verildi. Kaplan, ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 648'er yıl hapis cezası verildi.

Üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

- Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet alanlar

Sanıklar Fatih Yarımbaş, Cengiz Atak, Efrail Saltabaş, Ümit Şeker, Mustafa Balcı, Erdoğan Durgun, Kağan Polat, Özay Cödel, Ferat Erten, Hamdi Çıplak, Yücel Özcan, Erdinç Kurt, İrfan Altuntaş, Mutlu Ferik, Ahmet Çamoğlu, Murat Kale, Abdullah Demir, Murat Tekin, Emre Karaarslan, Süleyman Mert'e, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 1'er kez, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ise 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklar, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 1548'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Yarımbaş'a, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüsten" 7 yıl 6 ay daha hapis verildi.

Akıncı Üssü nizamiyesinde darbeye direnen 9 kişiyi şehit eden sanık eski albay Ali Erarslan, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 1, "kasten adam öldürmek" suçundan ise 9 olmak üzere toplam 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Eraslan, ayrıca 86 kişiyi "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 1548 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'a "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsü" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Sanıklar Halil Burak Balcı, Mustafa Zelbey, Işın Ceylan, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

- Bir kez ağırlaştırılmış müebbet alanlar

Sanıklar İbrahim Gerboğa, Abdullah Erdoğan, Ferhat Keten, Ozan Turanlı, Selçuk Yavuz, Yunus Emre Hoşoğlu, Hüseyin Mermer, Orhan Kuzucu, Mustafa Avşar, Melih Albayrak, Fatih Kaya, Resul Metin, Mehmet Zahid Çelik, Ahmet Oğuzhan Yıldız, Kadir Saraç, Hüseyin Demiral, Mehmet Ali Taşkıran, Bünyamin Özbek, Hasan Saltan, Seyyit Hamza Taştan, Cemal Akyıldız, Erhan Baltacıoğlu, Engin Yetgin, Yaşar Keskin, Metin Bilgici, İdris Aksoy, Osman Doğan, Özcan Murat Doğan, Ahmet Özdemir, Ceyhan Karakurt, Selahattin Yorulmaz, Mustafa Konur, Yücel Canbolat, Adem Kırcı, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Erdem Erdoğan, Fatih Şen, Aziz Ersel Emanet, Yıldıray Korkmaz, Gökhan Karabacak, Murat Fırat, Mevlüt Öncel, Mustafa Özel, Hasan Alp Koruyucu, Fatih Koçak, Aykut Gündüz, Muhammet Saka, Muhammet Kıvrak, Gökhan Maldar, Mehmet Fatih Özkan, Murat Karakuş, Mustafa Ertürk, Alparslan Şahin, Hüseyin Aslanbay, Yılmaz Bahar, Fatih Suçatı, Göksel Bayram, Yunus Dağcı, Ramazan Dede, Yücel Lökeşe, Sinan Turğan, Fatih Pancar, Zeki Güngör, Ali Murat Karakaş, Semih Özçelik, Hasan Çalmaz, Fatih Aydemir, Sezer Gülşen, Mesut Güney, Burak Kolukısa, Ali Uçar, Mustafa Kozak, Ömer Vurgun, Fatih Özcan, Köksal Demirtuğ, Abdüssamet Kara, Hamza Karaduran, Gökhan Gerboğa, Oğuz Haksal, Kenan Comart, Fatih Kahraman (Ahmet oğlu), Mehmet Veske, Yakup Yiğit, Mustafa Turgay, Şahin Karatekin, Abdurrahman Ökmen, Timurcan Ermiş, Murat Yılmaz, Oktay Esen, Halil Kumcu, Tuncer Nergiz, Ertuğrul Özdemir, Cumali Pusat, Bülent Kaya, Fatih Yapıcı, Murat Çakır (Fethi oğlu), Murat Çakır (Ahmet oğlu), Muratcan Işık, Nevzat Bilir, Burak Ceylan, Selahaddin Yıldız, Ersin Eryiğit, Ümit Erim, Burak Kuru, Mehmet Ceylan, Murat Çınar, Ömür Yongacı, Bircan Ermaya, Oğuz Kağan Ayran, Süleyman Ekşi, Uğur Akyılmaz, Eren Kaçgan, Celal Onat, Suat Fatih Karadağ, Abdullah Berşah Kül, Fatih Kahraman (Besim oğlu), Emin Albayrak, Ahmet Bahadır Özmen, Ömer Faruk Alp, Safa Sefer Güleroğlu, Ünsal Canboğa, Muhammed Süheyl Serdaroğlu, Melih Döner, Sinan Alvur, Sinan Öztürk, Taner Doğan, Yunus Kılıçaslan, Eyyüp Ergül, Mehmet Köse, Kadir Bekmez, Ali Rıza Eken, Mehmet Güngör, Mustafa Bağatur, Telat Aktaş, Mehmet Oruç, Sabahattin Tigu, Selim Hakan Taş, Özgür Ötkün, Engin Yüksel, Hasan Kepez, Halil İbrahim Güçlü, Mustafa Karadere, Samet Avşar, Onur Ünal, İbrahim Yılmaz, Coşkun Bardakçı, Enes Taştan, Nihat Çırakoğlu, Mehmet Feyzi Ünal, Furkan Öztürk, Mesut Aşkın, Özer Zeren, Hüseyin Polatçı, Kamil Çetin, Raşit Öksüz, Okan Ayday, İsmail Küçükberber, Yasin Tuncar, Zekeriya Kaleli, Şevket Aydemir, Şuayip Aksoy, Muhammet Osman Haktanır, Murat Yazıcı, Ekrem Malkoç, Kadir Okur, Emre Sakarya, Zeynel Abidin Öztürk, Emre Vurmaz, Faruk Solmaz, Hamza Beyret, Veli Karakuş, Mesut İleru, Mehmet Fatih Canal, Mehmet Özçete, İbrahim Halil Kaya, Fatih Koç, Osman Bekar, Günay Köroğlu, Berat Ölçer, Mehmet Kaya, Adem Emiroğlu, Mesut Bayar, Adem Çakır, Orçun Kuş, Eyüp Bahadır Pekince, Yavuz Çam, Ferdi Evcimik, Osman Yılmaz, Erhan Gazioğlu, Hasan Kargın, Hızır Özyuva, Fatih Akbulut, Devrim Ağırağaç, Bülent Toygar, Mesut Baytürk, Muhammet Emrah Kuzu, Recep Ünal, Volkan Boy, Osman Nuri Gür, Kemal Akçınar, Fikri Özgür, İlhan Karasu, Devrim Orhan, Ayhan Çatıkkaya, Mesut Yurtdan, Gökmen Tarhan, Tunahan Özarslan, Eyüp Has, Mustafa Aydın, Yunus Şahin, Mehmet İhsan Akça, Fatih Aslantaş, Mesut Açıkgöz, Halil İbrahim Özdemir, Eren Çalışkan, Ercan Dağhan, Ekrem Kandur, Mahmut Sil, Zübeyir Güler, Alper Kalın, Uğur Bozkurt, Murat Gümüş, Osman Sivlim, Ali Soylu, Hasan Baysar, Mehmet Cantürk, Ali Tiryaki, Tuğrul Fikret Duran, Harun Olgun, Onur Kahveci, Selim Tosun, Timur Özgen, Abdulbaki Ayday, İlhami Yıldız, Veli Bilgin, Ali Pehlivan ve Hüseyin Yılmaz "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- 46 sanığa müebbet hapis

Sanıklar Mert Keskin, Serdar Gülbaş, Ertuğrul Dinçer, Metin Çerkezoğlu, Caner Çamoğlu, Abdullah Özbekler, Adem Gül, Erkan Muzafferiyet, Fahri Yavuz, Muhammed Muzaffer Durmaz, İbrahim Koçak, Gökhan Yakut, İsmail Keskin, Habip Sarıahmetoğlu, Mustafa Erez, Merve Duğan, Lale Işık, Nazif Baysal, Buğra Baldan, Harun Nihat Aşık, Enes Coşkunçay, Ertuğrul Güven Birlik, Ahmet Sarıkaya, Feyyaz Karakaş, Can Kaya, Tahir Neşet Öncü, Aydın Nevzat Özkan, Mustafa Ertuğrul, Fahri Ünver, Ramazan Cingöz, Yavuz Selim Özberk, Bekir Dirmit, Celal Keçelioğlu, Bünyamin Bozkurt, Abdullah Can, Ahmet Tarık Kaya, Erkan Durmuş, Olgun Acuce, Mustafa İlleez, Mehmet Teoman Kalmaz, Ahmet Ufuk Yener, Murat Altay, Kübra Arpaguş, Sedat Koçyiğit, Yahya Baştan ve Mikail Tığcıoğlu ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez müebbet hapse mahkum edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse çarptırılan sanıklardan bazılarına, ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 7 yıl 6 ay ile 120 yıl arasında değişen hapis cezası veridi.

- 19 sanığa darbeye yardımdan ceza

Sanıklar Uluç Hüseyin Hançer, Raif Can Dursun, Ertuğrul Cihat Sungur, Yıldırım Kılıçarslan, Hakan Doğan ve Ali Mert Tüfekçi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 16 yıl 8'er ay, sanıklar Aydın Gündüz, Necip Yılmaz, Ferhat Akbulut, Harun Eraslan, Ercan Dursun, Abdullah Emre Sandık ve Emre Ateş aynı suçtan 16'şar yıl, Münir Işık, Mustafa Can Mengül, Zafer Güner, İbrahim Mesut Yılmaz ve Hamza Aras 13 yıl 4'er ay, Burak Deniz ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Veli Bilgin ve Ali Pehlivan "Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüse yardım" suçundan 16'şar yıl hapse mahkum edilirken, Ertuğrul Cihat Sungur'un "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılması kararlaştırıldı.

Mustafa Altunay ve Fatih Arslan hakkındaki kamu davaları kesin hüküm nedeniyle reddedildi, "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan yargılanan Hüseyin Yılmaz'ın ise beraatına hükmedildi.

- "Silahlı terör örgütüne üyelikten" ceza alanlar

Mahkeme, sanıklardan 41'i hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan mahkumiyet verdi.

Buna göre eski Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Suat Murat Semiz, eski Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Haluk Şahar ile Abdurrahman Arslan, Murat Bayrakçeken ve Uğur Buldu'nun, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 9'ar yıl hapsine karar verildi.



Sanıklar Ahmet Gökten, Cihan Cengiz, Enes Yeşilkütük, Halil İbrahim Yurdusev, Şükrü Ekmekci, Mustafa Gökhan Türer, Hasan Balcı, İsrafil Bedir, İbrahim Doğru, Ali Kahrıman, Muhammed Cihan Aydın, Serdar Nergiz, Ömer Dolay, Emre Durgunlu, Yunus Yalçın ve Nail Sarıaltın da aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar Murat Yalçınel, Burak Öztürk, Cemal Tazesavaş, Dursun Pak, Hüseyin Arı, Salih Celil Çakıcı, Mahmut Açıkbaş, Mehmet Karakoç, Melih Yılmaz, Namık Karkaç, Özgüç Güneş, Rüştü Emre Sabancı, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, İbrahim Çalışkan, Samet Acar, Mehmet Afşar, Emine Gülşen Torunoğlu Aslan, İsmail Aslan, Yücel Topçu ve Metin Keleş ise 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edildi.

- 70 kişi beraat aldı

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaada da beraati istenen 70 sanık hakkında beraate hükmetti. Söz konusu sanıklar şöyle:

"Cevdet Türkeli, Zayit Kasabalı, Muhammet Çağrı Şener, Abdullah Gençay, Adem Altuğ Acartürk, Ahmet Pala, Ahmet Taşhanlıoğlu, Aydın Uyan, Burcu Doğan, Burhan Yaranç, Caner Gökçeoğlu, Cumali Ünal, Eray Kızıltaş, Erdal Ertural, Erdem Bafralıoğlu, Erhan Balcı, Erkan Çoban, Eyüp Mert, Faruk Altınok, Faruk Yayabaş, Fatih Zeki Sungur, Ferdi Dal, Ferdi Öter, Fevzi Kılıç, Gökhan Gültekin Demir, Gürcan Coşkun, Hakan İlhan, Hakan Tayyare, Hasan Akın, Hüseyin Görgülü, Hüseyin Tanju Taşkıran, Abdullah Bingöl, İbrahim Yaman, İsmail Boyacı, İsmail Hakkı Özveren, Mahmut Tülüce, Reşat Bora, Mehmet Ateş, Mehmet Özkan Hanilçi, Mehmet Özkul, Mesut Üstüncan, Ahmet Cebel, Mikail Kaynak, Murat Taşar, Mustafa Özbek, Mustafa Şahin, Nuri Özcan, Orhan Kahraman, Ozan Gülertan, Raif Fakı, Ramazan Aytekin, Recep Baykal, Faruk Yusufoğlu, Selçuk Çetin, Selim Demir, Serhat Yıldırım Sayın, Serkan Alaca, Serkan Alkaç, Serkan Çalışkan, Sinan Sarı, Süleyman Zengin, Tuğrul Cılız, Tuncay Sarı, Ümit Özdemir, Ümit İnce, Yasin Çetin, Yasin Göbütoğlu, Yavuz Çevrük, Zafer Şinik ve Temel Karagöz."

- Gülen ve Adil Öksüz'ün dosyaları ayrıldı

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten "sivil imam"lardan Adil Öksüz ile Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık'ın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, kararın okunmasının ardından bazı sanıklar mahkeme heyetine tepki gösterirken, eski albay Fatih Yarımbaş ise "Başkan görüşürüz seninle." diyerek mahkeme başkanını tehdit etti.

(Bitti)