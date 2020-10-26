  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Mamak'taki Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulundan kursiyer teğmenleri silahlandırıp sivil araçlarla Akıncı Üssü'ne götürdüğü iddia edilen tabur komutanı eski yarbay Metin Bilgici, esasa ilişkin savunmasını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:20:25 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, Mamak'taki Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulundan kursiyer teğmenleri silahlandırarak sivil araçlarla Akıncı Üssü'ne götürdüğü iddia edilen tabur komutanı eski yarbay Metin Bilgici, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Üzerine atılı suçları reddeden Bilgici, darbe girişiminden haberdar olmadığını, girişimle alakasının bulunmadığını öne sürdü. Bilgici, 15 Temmuz'da terör saldırısı zannıyla hareket ettiğini savunarak, faaliyet ve emirlerinde suç unsuru bulunmadığını iddia etti.

Kursiyer teğmenleri mesaiye çağırmasının tamamen yasal olduğunu iddia eden Bilgici, darbe girişimini öğrendikleri andan itibaren üssü terk ettiklerini belirtti. Bilgici, "Biz İstanbul ve Ankara'daki hareketliliği terör saldırısı olarak değerlendiriyorduk. Personelimin darbeyle alakası yoktur. Eğer destek vermiş olsaydık Akıncı Üssü'nden ayrılmaz, sonuna kadar devam ederdik." dedi.

Bilgici, MEBS kışlasındaki silahlığı açtırmasının ve personele silah dağıttırmasının da yasalara uygun olduğunu, silahlığın kendi sorumluluğunda bulunduğunu öne sürdü.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tebliğ edilen görev nedeniyle Akıncı'ya gittiğini, durumu öğrendikten sonra sevk ve idareyi bıraktığını iddia eden Bilgici, Akıncı Üssü'ne vardıktan sonra kimseden emir almadığını, kursiyer teğmenler dışında kimseye emir vermediğini, darbe yöneticisi olduğu belirtilen kimseyle eylem birliğinin bulunmadığını öne sürdü.

Metin Bilgici, "Tarafıma verilen emir doğrultusunda personeli Akıncı Üssü'ne getirmekten başka hiçbir eylemim yok. Ayrıca ben, Akıncı'ya en geç gelen birlik komutanıyım." dedi.

- "Suçlara yönelik eylemim yok"

Yönetici sanık konumunda bulunmasının hukuki ve vicdani olmadığını öne süren Bilgici, "Akıncı'ya saat 00.58'de geldim. Akıncı'da faili olduğum öne sürülen bombalama ve alıkoyma gibi suçların tamamına yakını daha ben intikal halindeyken işlenmişti. Bu suçları kabul etmiyorum. Bahsi geçen suçlara yönelik bir eylemim yok. Türkiye genelinde dava dosyası kapsamındaki eylemlerin planlanması, koordinasyonu ve icrasına iştirak etmedim. Dava dosyasında bunun aksini gösteren hiçbir delil yok." diye konuştu.

Haklarındaki soruşturmanın hukuka uygun yürütülmediğini savunan Bilgici, iddianame ve mütalaanın ciddiyet ve hakkaniyetten uzak olduğunu öne sürdü.

Beyanın ardından duruşmayı tamamlayan mahkeme başkanı, davanın görülmesine çarşamba devam edileceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın
Ekonomi

85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın

Kış ayının yaklaşması ve yapılan zamlarla elektrik faturasındaki kabarmayı minimuma indirmek mümkün. Elektrik faturanız yüksek geliyorsa ted..
Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor
Ekonomi

Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, altın sondaj çalışmalarına ilişkin yeni rezerv müjdelerinin yakın zamanda verilebilec..
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay