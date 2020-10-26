Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, Mamak'taki Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulundan kursiyer teğmenleri silahlandırarak sivil araçlarla Akıncı Üssü'ne götürdüğü iddia edilen tabur komutanı eski yarbay Metin Bilgici, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.



Üzerine atılı suçları reddeden Bilgici, darbe girişiminden haberdar olmadığını, girişimle alakasının bulunmadığını öne sürdü. Bilgici, 15 Temmuz'da terör saldırısı zannıyla hareket ettiğini savunarak, faaliyet ve emirlerinde suç unsuru bulunmadığını iddia etti.

Kursiyer teğmenleri mesaiye çağırmasının tamamen yasal olduğunu iddia eden Bilgici, darbe girişimini öğrendikleri andan itibaren üssü terk ettiklerini belirtti. Bilgici, "Biz İstanbul ve Ankara'daki hareketliliği terör saldırısı olarak değerlendiriyorduk. Personelimin darbeyle alakası yoktur. Eğer destek vermiş olsaydık Akıncı Üssü'nden ayrılmaz, sonuna kadar devam ederdik." dedi.

Bilgici, MEBS kışlasındaki silahlığı açtırmasının ve personele silah dağıttırmasının da yasalara uygun olduğunu, silahlığın kendi sorumluluğunda bulunduğunu öne sürdü.



Kara Kuvvetleri Komutanlığından tebliğ edilen görev nedeniyle Akıncı'ya gittiğini, durumu öğrendikten sonra sevk ve idareyi bıraktığını iddia eden Bilgici, Akıncı Üssü'ne vardıktan sonra kimseden emir almadığını, kursiyer teğmenler dışında kimseye emir vermediğini, darbe yöneticisi olduğu belirtilen kimseyle eylem birliğinin bulunmadığını öne sürdü.

Metin Bilgici, "Tarafıma verilen emir doğrultusunda personeli Akıncı Üssü'ne getirmekten başka hiçbir eylemim yok. Ayrıca ben, Akıncı'ya en geç gelen birlik komutanıyım." dedi.

- "Suçlara yönelik eylemim yok"

Yönetici sanık konumunda bulunmasının hukuki ve vicdani olmadığını öne süren Bilgici, "Akıncı'ya saat 00.58'de geldim. Akıncı'da faili olduğum öne sürülen bombalama ve alıkoyma gibi suçların tamamına yakını daha ben intikal halindeyken işlenmişti. Bu suçları kabul etmiyorum. Bahsi geçen suçlara yönelik bir eylemim yok. Türkiye genelinde dava dosyası kapsamındaki eylemlerin planlanması, koordinasyonu ve icrasına iştirak etmedim. Dava dosyasında bunun aksini gösteren hiçbir delil yok." diye konuştu.

Haklarındaki soruşturmanın hukuka uygun yürütülmediğini savunan Bilgici, iddianame ve mütalaanın ciddiyet ve hakkaniyetten uzak olduğunu öne sürdü.

Beyanın ardından duruşmayı tamamlayan mahkeme başkanı, davanın görülmesine çarşamba devam edileceğini bildirdi.